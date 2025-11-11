България

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

11 ноември 2025, 16:07
Източник: БТА

К оличествата горива на територията на страната са достатъчни, за да захранят българските граждани и бизнеса за дълъг период от време, каза пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков. Той участва в конференцията на тема "Диалог за отбрана и демокрация: "Крепост на свободата" в София. Организатор на форума е Центърът за изследване на демокрацията. 

"На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано", заяви министърът.

"Като министър на енергетиката имам две основни задачи, които са ми поставени. Първата е постоянна комуникация със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) с цел да получим необходимия положителен резултат, който да даде възможност на рафинерията в Бургас да оперира след 21 ноември. Другата изключително важна задача е свързана със сигурността на доставките до всички български граждани", обясни Станков.

"Готовите рафинирани горива, които се съхраняват в чужбина, биха стигнали да задоволят потреблението за четири-пет дни. Тяхното докарване в страната не би променило ситуацията", посочи Станков.

За седем дни парламентът на два пъти прие извънредно законодателство заради американските санкции срещу руската компания "Лукойл" и последствията за активите ѝ у нас. Първо депутатите забраниха износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел, а след това приеха законови промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на "Лукойл" в България. 

България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни, каза председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов по-рано днес. По думите му страната разполага с достатъчно количество към днешна дата, като задължителните 90-дневни запаси са на около 98%, а 50% от тях се намират на територията на страната, където са базите на агенцията, както и в различни складове. Част от количествата горива в чужбина се намират в Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния и при нужда те могат да пристигнат в страната между седем и 45 дни, уточни Асенов.

