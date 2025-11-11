България

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

Работата по случая продължава

11 ноември 2025, 15:36
Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден
Източник: Thinkstock/Guliver

М ъж на 39 години е настанен в болница, след като е получил различни наранявания от нанесен му побой на улица в Стара Загора.

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен вчера в Първо Районно управление на полицията от здравното заведение, където пострадалият е постъпил.

19-годишен е с мозъчно сътресение след побой в Стара Загора

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че на потърпевшия му е нанесен побой от неустановени лица около 15:00 часа. Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Източник: БТА, Павлина Дудева    
Побой Стара Загора
