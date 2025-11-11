Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Н а 11 ноември православната църква чества паметта на Свети Мина, един от най-почитаните светци в България и по света. Светецът е известен със своята добрина, милосърдие и чудотворна сила, и се смята за покровител на пътешественици, животни, овчари и зърнопроизводители.

Житието на Свети Мина

Свети Мина е роден в Египет през III в. в семейството на християни. Още от ранна възраст се отличавал с благочестив живот и ревност към вярата. След като навършил пълнолетие, той се присъединил към римската армия, като имал за цел да служи на държавата, но без да предава християнските си убеждения.

По време на службата си Свети Мина се проявил като добър и честен войник, известен с милосърдие към бедните и слабите. Според преданието той открито изповядвал християнството си, което в римската империя било преследвано и наказвано със смърт. Когато римските власти разбрали за вярата му, той бил подложен на мъчения, за да се откаже от християнството, но останал непоколебим.

Светецът загинал като мъченик, но чудесата, които се случвали по неговата молитва, го направили известен още приживе и след смъртта му. По време на гоненията срещу християните се вярвало, че Свети Мина е бил пазител на невинните и страдащите, особено на сиромаси, сираци и пътуващи хора, като често се явявал в сънища или в образ на ангел, за да ги защити.

Светецът е особено свързван с чудеса, свързани със здраве и защита на животните, а мощите му били източник на изцеление за вярващите. Заради своята добрина и чудотворна сила Свети Мина става обект на почит в много страни, а неговите мощи са считани за чудотворни.

„Вълчите празници“

В народните представи Свети Мина е бил господар на вълците, които трябвало да пуска и да прибира. От днес започват „Вълчите празници“ – времето, в което вълците бесуват. Тези празници водят след себе си най-дългите нощи.

В народните вярвания това е период, в който вълците стават по-опасни, тъй като зимата наближава и те са гладни. Затова и името на празничния цикъл идва от страховете на хората, които са се опитвали да защитят добитъка си и селото от хищниците.

Свети Мина се смята и за закрилник на самотните жени, вдовици и неомъжени, пазейки тяхната чест. Както и жените, които искат да заченат, те отправят молитви към Богородица и свети Мина.

В народните поверия денят се смята за много тежък и е задължително да се почита, за да не последва лошо. Вярва се, че с този ден ще се разминат всички болести по хората.

Народни обичаи и поверия

На Свети Мина българите спазват различни народни обичаи и забрани:

Не се започват нови селскостопански работи, тъй като денят се смята за неблагоприятен за труд.

Жените не работят с вълна и не предат, за да не привлекат злите сили.

Хората се молят на светеца за здраве, благополучие и защита на домашните животни.

В някои райони на България се приготвят курбан и помен за здраве.

Денята на свети Мина не е подходящ за сватовство, сватби или брак, както и за даване на подаръци.

Легенди за Свети Мина

Една българска легенда разказва, че Свети Мина се явил на овчари, за да ги предупреди за гладни вълци, и по този начин спасил стадата им. Затова го почитат не само като светец, но и като защитник на домашните животни и стадата.

Имен ден

На този ден празнуват всички с имената: Виктор, Виктория, Минчо, Минка, Мина и производните им.