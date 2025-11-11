Почина легендарната холивудска актриса Сали Къркланд

А ктрисата от „Всемогъщия Брус“ Сали Къркланд е починала на 84-годишна възраст, съобщи английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Носителката на „Златен глобус“ си е отишла след продължителна борба с деменция,

само дни след като беше съобщено, че е приета в хоспис в Палм Спрингс.

Нейният говорител, Майкъл Грийн, съобщи пред TMZ, че тя е била обявена за починала във вторник в 13:50 ч. местно време.

В страница за набиране на средства в GoFundMe, създадена по-рано за Къркланд, се посочва, че

актрисата се е сблъскала с „две отделни животозастрашаващи инфекции“ след като е получила множество фрактури през изминалата година.

Публицистът ѝ Доминик Фрийзън по-рано каза пред Daily Mail, че актрисата е „получавала медицински грижи в частна клиника, където семейството и приятелите ѝ са се събрали на Хелоуин, за да отпразнуват рождения ѝ ден“.

Докато Грийн е казал пред TMZ, че Къркланд е страдала от деменция през последната година, Фрийзън уточнил пред Daily Mail, че „тя не е била лекувана за деменция“.

Според страницата в GoFundMe, създадена за покриване на медицинските ѝ разходи, „през изминалата година Сали е счупила четири кости във врата си, дясната си китка и лявото си бедро“. „Докато се възстановяваше, тя разви две отделни животозастрашаващи инфекции. Комбинацията от тези травми и инфекции наложи продължителни хоспитализации и рехабилитация, надвишаващи 100-те дни, които застраховката покрива“.

Легендарната актриса е най-известна с участията си във филмите The Sting („Жилото“) и Anna („Анна“) – като последният ѝ носи номинация за „Оскар“ и награда „Златен глобус“.

Бляскавата ѝ актьорска кариера започва през 60-те години. Според IMDb първата ѝ роля е във филма Crack in the Mirror („Пукнатина в огледалото“) от 1960 г. През следващите години Къркланд се появява в множество класически телевизионни сериали, включително Hawaii Five-O, Three’s Company и Charlie’s Angels.

Тя преживява голямо завръщане през 1987 г., когато си партнира с модела Паулина Поризкова в драмата Anna – роля, която ѝ носи номинация за „Оскар“ за най-добра актриса и „Златен глобус“. Сред другите ѝ запомнящи се филмови участия са ролята на Анита Ман във „Всемогъщия Брус“ и участието ѝ в JFK с Кевин Костнър.

Къркланд също играе в късометражния филм Tom in America от 2014 г.

По-скоро тя беше част от звездния състав на филма 80 For Brady, където си партнира с Джейн Фонда, Сали Фийлд, Рита Морено и Лили Томлин — в комедия за запалени фенки на Том Брейди.

На малкия екран се появява в телевизионните филми Heat Wave, Steel Magnolias, както и като редовна героиня в сериала Felicity.

Къркланд е работила с едни от най-големите имена в Холивуд, включително Пол Нюман и Робърт Редфорд в The Sting.

Актрисата започва кариерата си като модел.

В интервю от 2016 г. за Джеф Креймър тя разказва: „Майка ми беше заместник-главен редактор на Vogue в продължение на много години, а след това – моден редактор от 1947–48 г. Тя беше първият човек, който постави няколко модела на една страница.

Тя също беше първата, която представи италианската мода в САЩ след войната. Като дете бях снимана от Ървинг Пен за Vogue, а по-късно и от Ричард Аведон. Имах този „социалитски“ моден живот заради майка ми – не защото го исках, а защото бях ужасно срамежлива. Но тя постоянно ме поставяше пред камерата“.

Всичко обаче се променя, когато среща своя идол:

„Бях обсебена от Мерилин Монро. Когато бях на 18, срещнах Шели Уинтърс, която ме взе под своето крило и буквално ме осинови“, казва Къркланд. „Тя е живяла с Мерилин и ми подари нейни обувки с отворени пръсти и пета, които според Шели се наричаха „F*** Me Shoes“. Носех ги навсякъде“, добавя тя.