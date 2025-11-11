Свят

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

И при двата случая няма ранени

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин
Г ерманската полиция разследва пожар и експлозия, избухнали тази нощ в две големи болници в Берлин. Властите предполагат, че случаите са политически мотивирани, предаде ДПА, като се позова на властите.

Говорителка на полицията каза днес, че през нощта в университетската болница "Шарите" в центъра на Берлин са забелязани пламъци. В друго лечебно заведение в района "Нойкьолн" е имало експлозия. Полицията подозира, че е използвана незаконна пиротехника от типа на пиратките. 

И при двата случая няма ранени. 

Разследването се ръководи от отдел "Сигурност" към Областната криминална служба (LKA), който се занимава с деяния на политически екстремисти. В следствените действия участват и експерти по взривни вещества. 

Служител на болницата в "Нойкьолн" потвърди, че са нанесени щети по входа на отделението по радиология, както и по страничен вход на сградата. 

Регистратурата и чакалнята за момента не могат да се използват и пациентите трябва да влизат през странична врата, каза говорител. Няма проблеми при извършването на операциите, добави той.

