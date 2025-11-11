България

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

Какви са глобите, предвидени по закон

11 ноември 2025, 11:35
Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Горивата започнаха да поскъпват

Кола прегази куче в София

Благороден жест: Златното момиче Боряна Калейн върна изгубен портфейл

О т днес, 11 ноември, започва втората кампания на акция "Зима" на Пътната полиция. Ще се следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци и от шофьори.

От 7 септември влязоха в сила промени в Закона за движението по пътищата, които засягат и пешеходците. Има промени в санкциите спрямо тях като нарушители, въведени са и нови правила за поведение от тяхна страна. 

Внимание, шофьори! Започва акция „Зима”

Ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя при граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", Дунав мост 1 и Дунав мост 2. 

Заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" при ГДНП комисар Мария Ботева съобщи на брифинг резултатите от проведена между 7 и 9 ноември акция на територията на пет ГКПП-та и гранични преходи.

"Това, което ние успяхме да организираме през дните от петък до неделя, беше проведено в различни часови диапазони и обхвана ГКПП „Капитан Андреево“ и „Калотина“, както и граничните преходи „Дунав мост 1“ и „Дунав мост 2", обясни тя. 

Дейността на 26-те екипа на територията на петте областни дирекции, които обхваща акцията, е била свързана с контрола за спазване на Закона за движението по пътищата. Връчвани са и електронни фишове, наказателни постановления, съставяни са фишове или са издавани актове за административни нарушения в случаите, в които при проверка на водачи се установи нарушение или проблем с техните автомобили.

Ботева подчерта, че са били проверявани и български, и чуждестранни граждани.

"Контролът е свързан с осигуряването на възможност на гражданите, които преминават през територията на страната – както на вход, така и на изход, да заплатят невръчените или неплатените глоби след връчването им. По този начин се приключва административно-наказателното производство, както е предвидено в Закона за движението по пътищата", подчерта комисарят.

Тя отчете, че в тридневния период на акция са проверени:

  • общо 220 моторни превозни средства, от които 97 са с чужда регистрация.
  • 33 товарни автомобила над 3,5 тона, като 21 от тях са с чужда регистрация
  • 244 участници в движението по пътищата, от които 100 са чужденци.

Връчени са над 70 документа на всички тези участници, спрямо които са извършени проверки. Освен това е създадена възможност гражданите да заплатят на място 69 глоби, които са били дължими към момента на проверката.

В периода между 28 и 29 октомври е била организирана и нарочна специализирана полицейска операция, проведена в рамките на около два часа в тъмната част на денонощието, информира Ботева. Тя е била с цел осъществяване на контрол върху водачите на индивидуални електрически превозни средства.

"Тези проверки ще продължат както спрямо пешеходци, така и спрямо водачи на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. В неочаквани за тях дни и часове да бъдат извършвани проверки на местата, където най-често преминават - пешеходни пътеки, където пешеходците са задължени да се движат, без да използват мобилни устройства, както и спазването на съответните изисквания от страна на водачите", обясни комисарят. 

Източник: БГНЕС, NOVA    
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
