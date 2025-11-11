България

Трайчо Трайков: Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират

Има 30 устройства в София, които са раздадени на различни ползватели, а НСО е сравнително малка част, по думите на кмета на "Средец"

11 ноември 2025, 12:25
К метът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков сподели в социалните мрежи и в ефира на „Здравей, България“ за опасна ситуация с автомобили със специален режим, която за малко не доведе до тежка катастрофа на площад „Славейков“. Според него колите на Националната служба за охрана (НСО) са принудили ватмана на трамвай да спре рязко, след като дистанционно са сменили светофара, без да отчитат реалната обстановка.

Инцидентът се е случил в понеделник, 10 ноември, около 14:00 часа. Трамваят, в който се е возил и Трайков, е потеглил от спирката на пл. „Славейков“ в посока пл. „Журналист“. Вратите са се затворили, светофарът е светнал зелено за направо, но секунди по-късно ватманът е спрял рязко. Пред трамвая са преминали две превозни средства със специален режим – пилотна кола и още едно.

"Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят ", разказва кмета. В резултат на рязкото спиране някои пътници са паднали.

"Това, което ми се стори изключително опасно, е, че беше светнало червено, а след това режимът на светофара беше сменен на зелено", подчерта той. Кметът подчерта, че трамваят  е тежко инерционно превозно средство и ако не е била бързата реакция на ватмана, катастрофата е била неизбежна. 

Кметът  е категоричен, че устройството за смяна на светофара не е било от тези, зачислени на НСО, но това не променя същността на проблема. „Очевидно този, който е сменил режима, не беше отчел реалната обстановка на място“, добави той. Според ватмана подобни ситуации се случват често при преминаване на автомобили със специален режим.

Какви са устройствата за контрол на светофара

Устройствата са малки дистанционни, които се намират в превозните средства и позволяват на водачите да сменят сигнала от червено на зелено. Те не са фиксирани в колите, а са зачислени на различни ползватели с право на употреба. Част от тях са на НСО, други – на различни институции. Общо устройствата в София са около 30, заяви кметът. 

Устройствата са общо 30 и са раздадени на различни ползватели, като в НСО е сравнително малка част. 

Но има и друг елемент на историята- не е толкова трудно тези устройства да се клонират, пише Трайков в социалните мрежи. 

Трайков е изпратил е писма до МВР, НСО, Столична община и дирекция „Анализ и управление на трафика“ с искане за мерки. Той е възложил подготовката на сигнал до СДВР с настояване за решение „преди да е станала поредната беля“.

"Като цяло мисля, че тези устройства, ако продължи да ги има, трябва да бъдат заменени с някаква по-надеждна и смарт версия, която да регистрира всеки конкретен случай на използване. Трябва да има и стриктен протокол кога и как може и периодично да се одитират натрупаните данни", призова кметът.

Неофициално Трайков има информация кого са придружавали автомобилите, но отказва да я съобщи. Той се надява случаят да послужи за преразглеждане на системата. „Добре би било този инцидент да изясни как точно функционира тя“, заяви той.

Законова рамка и технически аспекти

Регулирането на светофарите у нас се определя от Наредба № РД-02-21-2 за организиране на движението по пътищата с пътни светофари, издадена на 24 октомври 2024 г.  В наредбата са определени видовете светлинни сигнали, които се използват за регулиране на движението на пътните превозни средства и пешеходците, както и продължителността на разрешителните сигнали, междинните времена и преходните интервали на светофарните уредби.

Относно контрола и използването на светофарите, наредбата съгласно закона ограничава управлението им само до упълномощени органи и системи за контрол, като се изисква стриктно спазване на правилата за безопасност и отчетност.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с министрите на вътрешните работи и на транспорта, издават наредби за използването на светофарите. 

Устройствата за контрол на светофари са два типа: мрежови контролери, свързани към централна система за реално време управление на трафика, и единични за локални съоръжения. Съвременните светофари имат програмируеми чипове, интернет връзка, дистанционно управление, сензори за движение и бутони за пешеходци. Те се интегрират с обществения транспорт и спешните служби за приоритизиране на маршрути.

Част от линейките в София също са оборудвани със специални устройства. При активиране на сирени и светлини те автоматично сигнализират в „Центъра за анализ и управление на трафика“ на Столична община и превключват светофарите на зелено.

Редактор: Ния Раденкова
Източник: NOVA     
