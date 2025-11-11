Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Л окалното прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ приключи, след като бяха възстановени и двата електропровода. Това заяви говорителката на назначената от Русия управа на централата Евгения Яшина, цитирана от ТАСС.

"В момента украинските въоръжени сили обстрелват бреговата линия на намиращия се в непосредствена близост град Енергодар, но самото населено място не е под обстрел", добави тя.

Обстрелът до АЕЦ "Запорожие" е подновен въпреки рисковете

Междувременно според местните проруски власти безпилотен апарат на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е паднал на територията на автогарата в Каменка Днепровска - фронтови град, съседен на Енергодар. Дронът не е избухнал, казва назначената от Москва администрация.

Русия с обвинениe към Украйна за дрон, нанесъл удар "на метри от атомнаа централа"

По-рано проруските власти съобщиха, че украински дрон е атакувал най-голямата болница в същия град, като е повредил фасадата на сградата, стъклата и пералното помещение.