Свят

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

И двата електропровода към централата са възстановени

11 ноември 2025, 16:37
Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи
Източник: БГНЕС

Л окалното прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ приключи, след като бяха възстановени и двата електропровода. Това заяви говорителката на назначената от Русия управа на централата Евгения Яшина, цитирана от ТАСС.

"В момента украинските въоръжени сили обстрелват бреговата линия на намиращия се в непосредствена близост град Енергодар, но самото населено място не е под обстрел", добави тя. 

Обстрелът до АЕЦ "Запорожие" е подновен въпреки рисковете

Междувременно според местните проруски власти безпилотен апарат на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е паднал на територията на автогарата в Каменка Днепровска - фронтови град, съседен на Енергодар. Дронът не е избухнал, казва назначената от Москва администрация.

Русия с обвинениe към Украйна за дрон, нанесъл удар "на метри от атомнаа централа"

По-рано проруските власти съобщиха, че украински дрон е атакувал най-голямата болница в същия град, като е повредил фасадата на сградата, стъклата и пералното помещение.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Запорожка АЕЦ Руска администрация Дронове
Последвайте ни
Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 11 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 10 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 11 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 10 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 20 минути

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 47 минути

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

България Преди 51 минути

Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

България Преди 1 час

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

<p>Кометата Борисов&nbsp;достига най-близката си точка до Земята</p>

Кометата C/2025 V1 (Борисов) достига най-близката си точка до Земята

Технологии Преди 1 час

Новооткритата комета със сигурност е възникнала в рамките на Слънчевата система

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

Любопитно Преди 1 час

Вижте звездите, които избраха да се откажат от пластичната хирургия и да остареят естествено

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

България Преди 2 часа

Работата по случая продължава

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Свят Преди 2 часа

Пороят, започнал тази сутрин в района на град Фоча, окръг Измир, причини наводнения

Сали Къркланд

Почина легендарната холивудска актриса Сали Къркланд

Любопитно Преди 2 часа

Само преди няколко дни беше съобщено, че тя е приета в хоспис в Палм Спрингс

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Докато на всяка участничка беше дадена възможност да говори на микрофона, "Мис Мексико" чакаше търпеливо своя ред – който така и не дойде

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

България Преди 2 часа

Спорът ескалирал в двора на къщата на ул. „Рилска“

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Робърт де Ниро никога не е криел ненавистта си към Тръмп

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Любопитно Преди 3 часа

Всеки може да даде различен отговор на въпроса кой бивш партньор е бил най-труден за забравяне или кой все още държи част от сърцето му

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Свят Преди 3 часа

Равнището на дългосрочна безработица сред икономически активното население през 2024 г. е 1,9 на сто

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

България Преди 3 часа

По думите му социалните разходи са важни и те трябва да бъдат запазени

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Кокала с най-голямото наказание в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Глоби за Левски и ЦСКА след дербито, "червените" с по-тежка санкция

Gong.bg

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg