Любопитно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха, приключи Първата световна война

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

11 ноември 2025, 06:43
11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха, приключи Първата световна война
Маршал Фердинанд Фош приема подписаното примирие от германската делегация   
Източник: GettyImages

Н а 11 ноември 1918 г., точно в 11:00 ч. Сутринта, в единадесетия час на единадесетия ден от единадесетия месец, светът застина. След повече от четири години на кървави битки, разрушения и страдания, Първата световна война официално приключи.

Рано сутринта, в 5:00 ч., в един скромен железопътен вагон, скрит в гората край френския град Компиен, германската делегация подписва споразумението за примирие с представителите на Съглашението,

водени от маршал Фердинанд Фош, главнокомандващ съюзническите сили.

Документът слага край на най-кървавия конфликт, който човечеството познава до този момент. В него се уреждат условията за прекратяване на бойните действия – германските войски трябва да се изтеглят от окупираните територии, да предадат част от оръжията си и да прекратят всякакви военни операции по суша, море и въздух.

Подписването става в пълна тишина. Свидетели разказват, че когато Фош се обръща към германската делегация с думите „La guerre est finie“ („Войната свърши“), въздухът в помещението бил толкова тежък, че никой не посмял да говори.

Шест часа след подписването – точно в 11:00 ч. – оръдията по целия фронт спират да гърмят.

За пръв път от август 1914 г. настъпва тишина. Войниците от двете страни, изтощени от четиригодишната касапница, не ликуват – повечето просто падат на колене, някои плачат. Други стоят в мълчание, без да осъзнават, че преживяват края на една епоха.

От този момент насетне, 11 ноември ще се помни като Деня на примирието, а по-късно – като Ден на възпоменанието (Remembrance Day) в чест на повече от 16 милиона загинали и 21 милиона ранени по време на войната, която светът нарече „Голямата“.

Първата световна война бележи края на стария ред. Падането на четири империи

– Германската, Австро-Унгарската, Османската и Руската – променя картата на Европа. България, която се сражава на страната на Централните сили, преживява тежки последици и национално разочарование.

Дипломатическите последици от примирието по-късно ще бъдат закрепени с Версайския мирен договор (1919) – документ, който цели да осигури траен мир, но вместо това ще създаде напреженията, довели до нова световна война едва две десетилетия по-късно.

Днес, повече от век по-късно, 11 ноември остава ден на памет и благодарност. Във Великобритания и страните от Британската общност милиони хора носят червени макове – символ на кръвта, пролята по бойните полета на Фландрия.
Във Франция и Белгия, в 11:00 ч., градовете замлъкват за минута мълчание.

  • Терористът с Нобелова награда за мир

На този ден през 2004 г. в Париж умира Ясер Арафат, един от най-влиятелните и противоречиви лидери на палестинския народ. Роден през 1929 г. в Кайро, Арафат става известен като лидер на Фатах, най-голямата група в състава на Организацията за освобождение на Палестина (ООП), която ръководи от 1969 г. Той е и президент на Палестинската автономия от 1996 г. до смъртта си.

Арафат се посвещава на борбата за създаване на независима палестинска държава и признаване на правата на палестинците. През годините международната общност има различни оценки за него –

за едни той е символ на палестинската съпротива, за други е обвиняван в тероризъм заради действия на въоръжени групи, свързани с ООП и Фатах.

През 1994 г. Арафат получава Нобеловата награда за мир, заедно с Ицхак Рабин и Шимон Перес, за приноса им към мирния процес в Близкия изток и подписването на Споразуменията от Осло, които поставят основите на Палестинската автономия.

Ясер Арафат остава символична фигура за палестинците, като наследството му включва както стремежа към независимост и мир, така и противоречията и споровете, свързани с методите, които е използвал в борбата си.

Още събития на 11 ноември:

  • 1930 г. – Алберт Айнщайн получава патент за проектирания от него през 1926 г. рефригенератор (хладилник).
  • 1992 г. – Англиканската църква гласува за ръкополагането на жени за свещеници; първото такова ръкополганае се състои две години по-късно.

Родени:

  • 1821 г. – роден е руският писател Фьодор Достоевски („Престъпление и наказание“, „Идиот“, „Бесове“, „Братя Карамазови“)
  • 1850 г. – роден е българският революционер Ангел Кънчев
  • 1922 г. – роден е американският писател Кърт Вонегът („Кланица-5“, „Закуска за шампиони“, „Синята брада“)
  • 1960 г. – роден е американският актьор Стенли Тучи („Сън в лятна нощ“, „Любимците на Америка“, „Терминалът“, „Дяволът носи Прада“, „Игрите на глада“, „Конклав“)
  • 1962 г. – родена е американската актриса Деми Мур („Призрак“, „Доблестни мъже“, „Неприлично предложение“, „Съдебен заседател“, „Стриптийз“, „Редник Джейн“, „Веществото“)
  • 1974 г. – роден е американският актьор Леонардо ди Каприо („Защо тъгува Гилбърт Грейп“, „Бърз или мъртъв“, „Ромео и Жулиета“, „Титаник“, „Желязната маска“, „Плажът“, „Бандите на Ню Йорк“, „Хвани ме, ако можеш“, „Авиаторът“, „От другата страна“, „Кървав диамант“, „Мрежа от лъжи“, „Генезис“, „Джанго без окови“, „Великият Гетсби“, „Вълкът от Уолстрийт“, „Завръщането“, „Имало едно време в Холивуд“, „Не поглеждай нагоре“)

Починали:

  • 1855 г. – умира датският философ Сьорен Киркегор

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Първа световна война примирие 11 ноември Ден на възпоменанието Ясер Арафат Нобелова награда за мир Версайски мирен договор Компиен Фердинанд Фош падане на империи
Последвайте ни
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

pariteni.bg
Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 26 минути
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 20 минути
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 33 минути
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 15 минути

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Любопитно Преди 14 минути

Много хора са запознати с чувството на сънливост и загуба на енергия след обяд

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Любопитно Преди 15 минути

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Феномените покориха Резиденцията за четвърта поредна седмица

Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона

Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона

Свят Преди 8 часа

Лукашенко съобщи, че Беларус ще повдигне въпроса за затворената граница във Вашингтон, чрез контактите си там

Върховният съд отказа да преразгледа еднополовите бракове в САЩ

Върховният съд отказа да преразгледа еднополовите бракове в САЩ

Свят Преди 8 часа

Съдът, в който заседават шестима консервативни съдии, отхвърли жалба по въпроса

Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години

Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години

Свят Преди 8 часа

Няколко младежки групи, свързани с Комунистическата партия и други леви организации, възразиха

Тръмп прие Ахмед аш Шараа в Белия дом

Тръмп прие Ахмед аш Шараа в Белия дом

Свят Преди 9 часа

Вашингтон обяви продължаване с още 180 дни на частичното замразяване на санкциите срещу Сирия

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Свят Преди 9 часа

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

България Преди 9 часа

Идеята за назначаването на особен представител идва от германското право

Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник

Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник

България Преди 10 часа

Това научи NOVA от свои източници

Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха двустранните отношения

Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха двустранните отношения

България Преди 10 часа

България разбира сериозните предизвикателства пред Ливан

<p>Мечка разкъса главата на човек в РС Македония</p>

Мечка рани тежко човек в РС Македония

Свят Преди 10 часа

Пострадалият 46-годишен мъж е докаран в Скопие, с тежки наранявания по лицето, главата и ръката

Горивата започнаха да поскъпват

Горивата започнаха да поскъпват

България Преди 11 часа

Основният въпрос остава дали България ще получи изключение от американските санкции

Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

България Преди 11 часа

Извършителят се издирва

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Сини и Жълти излизат на Арената в спор за Резиденцията

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

Свят Преди 12 часа

В писмо до британската обществена медия Тръмп е поставил краен срок до 14 ноември

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Ризото с гъби

Edna.bg

Елън Помпео на 56: 4 любопитни факти за актрисата

Edna.bg

Нови проблеми с двама от лидерите в националния отбор

Gong.bg

Дунав взе дербито на върха в Mr Bit Втора лига и направи важна крачка към елита

Gong.bg

Кметът рапър с псевдоним Mr. Cardamom: Как Зохран Мамдани ще промени кулинарната сцена в Ню Йорк (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Почитаме Свети Мина - покровител на семейството

Nova.bg