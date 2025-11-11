Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Ч аст от наскоро открит мост се срути в югозападната китайска провинция Съчуан, предаде "Ройтерс".
Огромното съоръжение е част от национална магистрала, свързваща сърцето на страната с Тибет. Няма съобщения за жертви.
Полицията блокира пътя към 758-метровия мост за движение в понеделник следобед, след като се появиха пукнатини по близките склонове и пътища, а част от планината, до моста се измести, съобщиха местните власти.
Във вторник следобед условията се влошиха, предизвиквайки свлачища, водещи до срутване на част от моста и пътното платно.
Строителството на моста "Хонгчи" беше завършено по-рано тази година.
The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025