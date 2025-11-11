Свят

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост

11 ноември 2025, 18:35
Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)
Източник: istock/Getty Images

Ч аст от наскоро открит мост се срути в югозападната китайска провинция Съчуан, предаде "Ройтерс".

Огромното съоръжение е част от национална магистрала, свързваща сърцето на страната с Тибет. Няма съобщения за жертви.

Мост се срути в Китай, загинали

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост за движение в понеделник следобед, след като се появиха пукнатини по близките склонове и пътища, а част от планината, до моста се измести, съобщиха местните власти.

Естакада се срути в Китай, жертви

Във вторник следобед условията се влошиха, предизвиквайки свлачища, водещи до срутване на част от моста и пътното платно.

Строителството на моста "Хонгчи" беше завършено по-рано тази година.

Източник: Reuters    
Съчуан Китай Срутен мост
Последвайте ни
Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 12 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 12 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 12 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 12 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Свят Преди 58 минути

И при двата случая няма ранени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

България Преди 1 час

България получи 438,6 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Емоционални реакции ще съпътстват трудното решение

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Свят Преди 1 час

"Светът не трябва да стои безучастен, докато Иран заглушава своите шампиони“

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 2 часа

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 2 часа

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо в центъра на скандал с неплатена хотелска сметка - ето какво се случи

Свят Преди 2 часа

Португалският треньор е обвинен, че е напуснал Турция, оставяйки след себе си неплатена сметка от близо 750 хиляди евро в луксозен хотел в Истанбул

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Свят Преди 2 часа

Британската обществена телевизия предстои да преговаря с правителството на Обединеното кралство за подновяване на своята харта

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

България Преди 2 часа

Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Свят Преди 2 часа

И двата електропровода към централата са възстановени

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Свят Преди 2 часа

На борда на разбилия се самолет е имало 20 души, включително екипажът

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Свят Преди 2 часа

Посолството на Москва в Лондон заяви, че "идеологическата догма е заменила журналистическата етика" в корпорацията

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

България Преди 3 часа

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

<p>Кометата Борисов&nbsp;достига най-близката си точка до Земята</p>

Кометата C/2025 V1 (Борисов) достига най-близката си точка до Земята

Технологии Преди 3 часа

Новооткритата комета със сигурност е възникнала в рамките на Слънчевата система

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

Любопитно Преди 3 часа

Вижте звездите, които избраха да се откажат от пластичната хирургия и да остареят естествено

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

WINBET Гол на кръга - стани част от емоцията и избери победител!

Gong.bg

Кокала с най-голямото наказание в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg