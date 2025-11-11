Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

За четири часа полицията е хванала 171 водачи на индивидуални електрически превозни средства в нарушение. Това каза заместник-директорът на отдел „Пътна полиция“ към Главната дирекция „Национална полиция“ комисар Мария Ботева.

„В периода 28-29 октомври организирахме нарочна специализирана полицейска операция в тъмната част на денонощието за контрол на водачи на индивидуални електрически превозни средства. В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства, като 171 от тях са се движили в нарушение“, допълни Ботева.

Електрическите тротинетки навлязоха масово в градската среда в България през последните години, превръщайки се в популярен и достъпен начин за придвижване, особено в големите градове. С бързото им разпространение обаче възникнаха и редица предизвикателства, свързани с безопасността по пътищата и спазването на правилата за движение.

В отговор на нарастващите инциденти и обществени опасения, свързани с безотговорното управление на индивидуални електрически превозни средства, българските власти, в лицето на Главна дирекция "Национална полиция" и отдел "Пътна полиция", засилиха контрола.