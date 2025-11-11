Любопитно

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

Докато на всяка участничка беше дадена възможност да говори на микрофона, "Мис Мексико" чакаше търпеливо своя ред – който така и не дойде

11 ноември 2025, 14:57
След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена" (ВИДЕО)
Източник: iStock/Getty Images

С ветлините на прожекторите отново се насочиха към Фатима Бош, "Мис Мексико" 2025 – но този път по неочаквани причини.
Вирусно видео от интервю на тайландска марка шокира феновете, след като стана ясно, че родената в Табаско кралица на красотата е била игнорирана по време на групов сегмент.

  • От конфликт до подкрепа

След като публично разкритикува Нават Ицарагрисил, директора на организацията „Мис Вселена“ в Азия, заради вербално неуважение към нея по-рано в конкурса, Фатима се превърна в една от любимките на публиката. Смелостта ѝ да отстоява себе си я направи герой в очите на феновете онлайн. Мнозина се възхищаваха на нейното самообладание и безстрашие. Но точно когато скандалът започна да утихва, нов инцидент отново разпали разговорите – и социалните мрежи реагираха мигновено.

@losjarochilangos Ignoran a fatima bosch #fatimabosch #misuniverso #missuniverse #nawat #tailandia ♬ sonido original - losjarochilangos
  • Вирусният момент

Клипът, станал вайръл, е от интервю с тайландската марка Kathy Labz, спонсор на конкурса „Мис Вселена“. Във видеото участват девет кандидатки – сред тях представителките на Венецуела, Филипините, Тайланд, Кот д’Ивоар, Гваделупа, Търкс и Кайкос и Мексико – в уж забавен и непринуден промоционален момент.

Феновете обаче бързо забелязаха, че водещите напълно пропуснаха Фатима. Докато на всяка участничка беше дадена възможност да говори в микрофона, "Мис Мексико" чакаше търпеливо своя ред – който така и не дойде.

Видеото я показва как стои в средата на групата, усмихвайки се любезно, дори когато водещите се отдалечават, без да ѝ обърнат внимание. Първоначално някои зрители предположиха, че става дума за недоразумение. Но други посочиха, че водещите са разговаряли с участнички, стоящи също толкова далеч от микрофона, колкото и Фатима. Това породи подозрения, че случилото се не е било случайно.

  • Онлайн възмущение и обществена реакция

Моментът не остана незабелязан. В рамките на часове феновете на "Мис Мексико" изразиха гнева и разочарованието си в социалните мрежи, заливайки официалните профили на марката с коментари. Много от тях обвиниха водещите в неуважение към Фатима, определяйки инцидента като „несправедлив“ и „непрофесионален“.

„Мис Мексико заслужаваше по-добро“, написа един потребител в Instagram. „Тя се справи с това с грация – както винаги“, добави друг.

Онлайн реакцията беше толкова силна, че клипът бързо стана тренд сред общностите, следящи конкурси за красота. Темата отново повдигна въпроси дали Фатима не е била третирана несправедливо, особено след предишната ѝ конфронтация с Ицарагрисил – същия инцидент, при който той твърди, че я е нарекъл „глупава“ и я е отстранил от среща, след като тя се е защитила.

  • Спокойният отговор на Фатима

Въпреки шума в интернет, самата Фатима изглеждаше невъзмутима. Тя публикува история в Instagram, в която показва подаръчния комплект, получен от Kathy Labz след събитието, придружен от любезен надпис: „Благодаря ви много, много ми хареса!“

Жестът ѝ подсказа, че или не е приела случилото се лично, или съзнателно е избрала да запази добрия тон. Феновете възприеха нейното спокойствие като още едно доказателство за елегантност и емоционална интелигентност – качества, които я превърнаха в една от най-възхищаваните участнички в конкурса. Вместо да се впуска в публична драма, Фатима остави тихата си увереност да говори сама за себе си.

  • "Мис Вселена" пристигна в Пукет

Докато онлайн дебатът продължава, конкурсът „Мис Вселена“ премина към следващия си етап. Участничките вече пристигнаха в Пукет – бляскавия островен рай на Тайланд, където предстоят няколко официални събития.

В профилите си в социалните мрежи Фатима сподели кадри от пристигането си – палми, тюркоазени води и очарованието на Андаманското крайбрежие.

Източник: www.hola.com    
