Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Р уското посолство в Лондон се включи във вторник в атаките на Доналд Тръмп срещу "Би Би Си", като нарече британската обществена медия "инструмент за пропаганда и дезинформация", изпълнен с "идеологическа догма".

Критиките от Москва идват след като президентът на Съединените щати заплаши да съди "Би Би Си" за 1 милиард долара заради редактиране на негова реч от 6 януари 2021 г. в документален епизод от поредицата Panorama, излъчен дни преди президентските избори в САЩ през 2024 г. Спорът около документалния филм доведе до оставката на генералния директор на "Би Би Си" Тим Дейви и на най-високопоставения ръководител на новинарските програми - Дебора Търнъс, които подадоха оставки в неделя вечерта.

В публикация в "Телеграм" руското посолство коментира, че "Би Би Си" е "нищо повече от инструмент за пропаганда и дезинформация".

"Нейните журналисти подбират и манипулират фактите, както и цензурират информация, която не съответства на тяхната партийна редакционна линия", се казва в съобщението.

Корпорацията е подложена на натиск след изтичането на вътрешен меморандум, в който се твърди за пристрастност в отразяването, което би трябвало да бъде безпристрастно, по теми като американския президент, Близкия изток и въпросите за трансджендър общността. Адвокатите на американския президент са дали срок до петък, в който "Би Би Си" трябва да "оттегли" всички "лъжливи, клеветнически, унизителни и провокативни твърдения" за него.

Руското посолство в Лондон обвини "Би Би Си" в "системни дефекти, при които идеологическата догма е заменила журналистическата етика" и заяви, че медията е допуснала "години на предубедено отразяване" и "двойни стандарти" в редакционната си политика.

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

"Корпорацията се е превърнала в платформа за русофобия и екстремизъм", се посочва в съобщението в "Телеграм".

Министърът на културата на Обединеното кралство Лиза Нанди ще направи изявление във вторник следобед относно скандала, както и относно бъдещия модел на финансиране на корпорацията. Това е тема, която е особено актуална във връзка с предстоящото десетгодишно подновяване на хартата на "Би Би Си", което определя нейните функции.

The Russian Embassy in London has called the BBC, Britain’s public service broadcaster, a “propaganda and disinformation tool” that was full of “ideological dogma.”https://t.co/6PPRvIBtxc — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 11, 2025

По време на среща с персонала във вторник, цитирана от Politico , подаващият оставка генерален директор Тим Дейви, който призна пропуски в работата по документалния филм Panorama, отвърна на външните критици.

"Времената са трудни за "Би Би Си", но ще преминем през тях", заявил той.

"Ще преминем през това и ще процъфтим. Разказът няма да бъде диктуван само от нашите врагове. Това е нашата история. Ние държим контрола."

Той добави: "Виждам свободната преса под натиск. Виждам нейното използване като оръжие. Трябва да се борим за нашата журналистика. Допуснахме грешки, които ни струваха скъпо, но трябва да се борим."