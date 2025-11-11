Свят

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Посолството на Москва в Лондон заяви, че "идеологическата догма е заменила журналистическата етика" в корпорацията

11 ноември 2025, 16:25
Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"
Източник: iStock

Р уското посолство в Лондон се включи във вторник в атаките на Доналд Тръмп срещу "Би Би Си", като нарече британската обществена медия "инструмент за пропаганда и дезинформация", изпълнен с "идеологическа догма".

Критиките от Москва идват след като президентът на Съединените щати заплаши да съди "Би Би Си" за 1 милиард долара заради редактиране на негова реч от 6 януари 2021 г. в документален епизод от поредицата Panorama, излъчен дни преди президентските избори в САЩ през 2024 г. Спорът около документалния филм доведе до оставката на генералния директор на "Би Би Си" Тим Дейви и на най-високопоставения ръководител на новинарските програми - Дебора Търнъс, които подадоха оставки в неделя вечерта.

В публикация в "Телеграм" руското посолство коментира, че "Би Би Си" е "нищо повече от инструмент за пропаганда и дезинформация".

"Нейните журналисти подбират и манипулират фактите, както и цензурират информация, която не съответства на тяхната партийна редакционна линия", се казва в съобщението.

 

Корпорацията е подложена на натиск след изтичането на вътрешен меморандум, в който се твърди за пристрастност в отразяването, което би трябвало да бъде безпристрастно, по теми като американския президент, Близкия изток и въпросите за трансджендър общността. Адвокатите на американския президент са дали срок до петък, в който "Би Би Си" трябва да "оттегли" всички "лъжливи, клеветнически, унизителни и провокативни твърдения" за него.

Руското посолство в Лондон обвини "Би Би Си" в "системни дефекти, при които идеологическата догма е заменила журналистическата етика" и заяви, че медията е допуснала "години на предубедено отразяване" и "двойни стандарти" в редакционната си политика.

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

"Корпорацията се е превърнала в платформа за русофобия и екстремизъм", се посочва в съобщението в "Телеграм".

Министърът на културата на Обединеното кралство Лиза Нанди ще направи изявление във вторник следобед относно скандала, както и относно бъдещия модел на финансиране на корпорацията. Това е тема, която е особено актуална във връзка с предстоящото десетгодишно подновяване на хартата на "Би Би Си", което определя нейните функции.

По време на среща с персонала във вторник, цитирана от Politico, подаващият оставка генерален директор Тим Дейви, който призна пропуски в работата по документалния филм Panorama, отвърна на външните критици.

"Времената са трудни за "Би Би Си", но ще преминем през тях", заявил той.

"Ще преминем през това и ще процъфтим. Разказът няма да бъде диктуван само от нашите врагове. Това е нашата история. Ние държим контрола."

Той добави: "Виждам свободната преса под натиск. Виждам нейното използване като оръжие. Трябва да се борим за нашата журналистика. Допуснахме грешки, които ни струваха скъпо, но трябва да се борим."

Източник: Politico     
Би Би Си Доналд Тръмп Русия Пропаганда Дезинформация Журналистическа етика Съдебен иск Документален филм Панорама Оставки Медийна пристрастност
Последвайте ни

По темата

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
Как сами да измерим температурата на кучето си

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 11 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 10 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 11 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 10 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 20 минути

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 47 минути

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

България Преди 51 минути

Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

<p>Кометата Борисов&nbsp;достига най-близката си точка до Земята</p>

Кометата C/2025 V1 (Борисов) достига най-близката си точка до Земята

Технологии Преди 1 час

Новооткритата комета със сигурност е възникнала в рамките на Слънчевата система

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

Любопитно Преди 1 час

Вижте звездите, които избраха да се откажат от пластичната хирургия и да остареят естествено

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

България Преди 2 часа

Работата по случая продължава

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Свят Преди 2 часа

Пороят, започнал тази сутрин в района на град Фоча, окръг Измир, причини наводнения

Сали Къркланд

Почина легендарната холивудска актриса Сали Къркланд

Любопитно Преди 2 часа

Само преди няколко дни беше съобщено, че тя е приета в хоспис в Палм Спрингс

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Докато на всяка участничка беше дадена възможност да говори на микрофона, "Мис Мексико" чакаше търпеливо своя ред – който така и не дойде

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

България Преди 2 часа

Спорът ескалирал в двора на къщата на ул. „Рилска“

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Робърт де Ниро никога не е криел ненавистта си към Тръмп

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Любопитно Преди 3 часа

Всеки може да даде различен отговор на въпроса кой бивш партньор е бил най-труден за забравяне или кой все още държи част от сърцето му

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Свят Преди 3 часа

Равнището на дългосрочна безработица сред икономически активното население през 2024 г. е 1,9 на сто

<p>Поискаха 2000 години затвор за Екрем Имамоглу</p>

Турската прокуратура поиска 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Свят Преди 3 часа

Посочени са общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискана присъда от 828 до 2352 години за Имамоглу

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

България Преди 3 часа

По думите му социалните разходи са важни и те трябва да бъдат запазени

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Кокала с най-голямото наказание в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Глоби за Левски и ЦСКА след дербито, "червените" с по-тежка санкция

Gong.bg

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg