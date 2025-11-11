Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

П роливни дъждове и лошо време засегнаха района на Западна Турция днес, след като метеоролозите предупредиха за очаквани порои и гръмотевични бури в тази част на страната, съобщиха местните медии.
Пороят, започнал тази сутрин в района на град Фоча, окръг Измир, причини наводнения и засегна обичайния живот на местните жители. Турската частна телевизия Си Ен Ен - Тюрк показа кадри, на които се виждат улици, наподобяващи реки, и крачещи хора, нагазили до над глезените във вода.
Подобна е картината и в град Алиага. Внезапно започналият дъжд предизвика наводнения по местните улици и булеварди и доведе до затруднения в трафика на места, посочва телевизионният канал.
Дъждовно време властва и в окръг Чанаккале, където в морето край местния остров Бозджаада се изви торнадо. Явлението беше заснето с камерите на мобилни телефони от граждани, изчакващи на местното фериботно пристанище.
Предупреждения за лошо време са издадени и за Истанбул, където силните валежи се очаква да продължат до петък. Метеоролозите прогнозират и известно захлаждане, след като в последно време температурите в района се задържаха над сезонните норми, предаде турската телевизия НТВ.
Bozcada açıklarında denizde hortum oluştu— Haber Körfez (@HaberKorfez) November 11, 2025
Çanakkale'de dün başlayan sağanak yağışlar devam ederken, bugün Bozcaada açıklarında denizde nadir görülen bir manzara ortaya çıktı: pic.twitter.com/EiMPgpDG3G