Любопитно

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

11 ноември 2025, 16:25
Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс направи специална поява за Деня на примирието – събитие, което обикновено е запазено за членове на британското кралско семейство.

43-годишната Кейт Мидълтън представляваше монархията на възпоменателна служба в Мемориала на въоръжените сили към Националния мемориален дендрариум във вторник, 11 ноември, пише PEOPLE.

Макар това да беше първият ѝ дебют на годишното събитие, традиционно всеки ноември представител на кралското семейство присъства, за да почете паметта на падналите. Обикновено това е кръвнороден член на династията – наследник по линия на престола, а не съпруг или съпруга. Въпреки това, Кейт не е първата кралска съпруга, която представлява монархията на тази служба. През годините на церемонията са присъствали и други кралски съпруги, сред които и Софи, херцогинята на Единбург – съпругата на най-малкия син на покойната кралица Елизабет II, принц Едуард, която миналата година също участва самостоятелно.

По време на церемонията принцесата на Уелс се присъедини към присъстващите, за да почете с двуминутно мълчание в 11:00 ч. местно време, след което положи венец в памет на загиналите и всички, които са служили във въоръжените сили.

Embed from Getty Images

Службата включваше и специално поръчано стихотворение от поета-резидент на Националния мемориален дендрариум Арджи Мануелпилай. Неговият „Сонет за всички нас“ отразява значението на личните връзки, преживяванията и силните емоционални връзки, които се създават чрез военната служба – теми, особено близки до сърцето на принцеса Кейт.

След церемонията Кейт разгледа новопосветените имена на Мемориала на въоръжените сили и разговаря с присъстващи ветерани. Тя се срещна и с група ученици от семейства на военнослужещи, чиито родители в момента са на мисии, и посети специална изложба в дендрариума, озаглавена „Писма от фронтовата линия — думи, война и победа“.

Принцеса Кейт почете загиналите на Деня на примирието
12 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

Докато принцесата почиташе паметта на загиналите, други членове на кралското семейство също отбелязаха Деня на примирието по различни начини. Крал Чарлз III и кралица Камила бяха домакини на прием в замъка Уиндзор за ветерани от Втората световна война, служили в Тихия океан, и техните семейства – в чест на 80-годишнината от Деня на победата.

Междувременно принцеса Ан бе на посещение в Австралия заедно със съпруга си сър Тим Лорънс, където също участва в възпоменателни прояви.

Embed from Getty Images

Принц Уилям, от своя страна, се включи чрез видеообръщение към възпоменателното събрание на Кралския британски легион.

„Чрез собствения си военен опит, както и чрез работата си с части от Кралския флот, армията и Кралските военновъздушни сили, съм видял от първа ръка упоритата работа, всеотдайността и чувството за дълг, с които въоръжените сили действат, за да гарантират нашата защита,“ заяви той.

„Да се съберем заедно в памет на хората е жизненоважен начин да почетем онези, чиято служба ни пази в безопасност,“ продължи престолонаследникът. „Дори днес, когато по света все още има конфликти, ние почитаме онези, които са отишли преди нас, и тези, които служат сега. Техните спомени са важни, животът им е важен и те ни напомнят да бъдем уважителни, добри, смели и състрадателни всеки ден.“

През уикенда принцесата на Уелс се присъедини към кралското семейство и на двете традиционни събития за Деня на възпоменанието. В събота тя присъства на Фестивала на възпоменанието в „Роял Албърт Хол“ заедно с принц Джордж – първото участие на 12-годишния кралски наследник в церемонията. Принц Уилям обикновено придружава съпругата си, но този път се завръщаше от Бразилия, където бе за наградите Earthshot Prize.

Сълзите на принцесата - Кейт Мидълтън трогна света по време на Деня на възпоменанието
15 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

В неделя кралското семейство отново се събра за службата в Неделя на възпоменанието при мемориала Кенотаф в Лондон. Докато крал Чарлз, принц Уилям и принц Едуард полагаха венци на монумента на Уайтхол, принцеса Кейт, кралица Камила и Софи наблюдаваха церемонията от близкия балкон.

Кейт Мидълтън Ден на примирието Британско кралско семейство Възпоменателна церемония Почит към загиналите
Последвайте ни

По темата

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 10 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 10 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 11 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 10 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 19 минути

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо в центъра на скандал с неплатена хотелска сметка - ето какво се случи

Свят Преди 48 минути

Португалският треньор е обвинен, че е напуснал Турция, оставяйки след себе си неплатена сметка от близо 750 хиляди евро в луксозен хотел в Истанбул

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Свят Преди 59 минути

И двата електропровода към централата са възстановени

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Свят Преди 1 час

Посолството на Москва в Лондон заяви, че "идеологическата догма е заменила журналистическата етика" в корпорацията

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

България Преди 1 час

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

<p>Кометата Борисов&nbsp;достига най-близката си точка до Земята</p>

Кометата C/2025 V1 (Борисов) достига най-близката си точка до Земята

Технологии Преди 1 час

Новооткритата комета със сигурност е възникнала в рамките на Слънчевата система

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

България Преди 2 часа

Работата по случая продължава

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Свят Преди 2 часа

Пороят, започнал тази сутрин в района на град Фоча, окръг Измир, причини наводнения

Сали Къркланд

Почина легендарната холивудска актриса Сали Къркланд

Любопитно Преди 2 часа

Само преди няколко дни беше съобщено, че тя е приета в хоспис в Палм Спрингс

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Докато на всяка участничка беше дадена възможност да говори на микрофона, "Мис Мексико" чакаше търпеливо своя ред – който така и не дойде

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

България Преди 2 часа

Спорът ескалирал в двора на къщата на ул. „Рилска“

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Робърт де Ниро никога не е криел ненавистта си към Тръмп

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Любопитно Преди 3 часа

Всеки може да даде различен отговор на въпроса кой бивш партньор е бил най-труден за забравяне или кой все още държи част от сърцето му

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Свят Преди 3 часа

Равнището на дългосрочна безработица сред икономически активното население през 2024 г. е 1,9 на сто

<p>Поискаха 2000 години затвор за Екрем Имамоглу</p>

Турската прокуратура поиска 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Свят Преди 3 часа

Посочени са общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискана присъда от 828 до 2352 години за Имамоглу

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

България Преди 3 часа

По думите му социалните разходи са важни и те трябва да бъдат запазени

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Кокала с най-голямото наказание в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Глоби за Левски и ЦСКА след дербито, "червените" с по-тежка санкция

Gong.bg

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg