Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

П ринцесата на Уелс направи специална поява за Деня на примирието – събитие, което обикновено е запазено за членове на британското кралско семейство.

43-годишната Кейт Мидълтън представляваше монархията на възпоменателна служба в Мемориала на въоръжените сили към Националния мемориален дендрариум във вторник, 11 ноември, пише PEOPLE.

Макар това да беше първият ѝ дебют на годишното събитие, традиционно всеки ноември представител на кралското семейство присъства, за да почете паметта на падналите. Обикновено това е кръвнороден член на династията – наследник по линия на престола, а не съпруг или съпруга. Въпреки това, Кейт не е първата кралска съпруга, която представлява монархията на тази служба. През годините на церемонията са присъствали и други кралски съпруги, сред които и Софи, херцогинята на Единбург – съпругата на най-малкия син на покойната кралица Елизабет II, принц Едуард, която миналата година също участва самостоятелно.

По време на церемонията принцесата на Уелс се присъедини към присъстващите, за да почете с двуминутно мълчание в 11:00 ч. местно време, след което положи венец в памет на загиналите и всички, които са служили във въоръжените сили.

Службата включваше и специално поръчано стихотворение от поета-резидент на Националния мемориален дендрариум Арджи Мануелпилай. Неговият „Сонет за всички нас“ отразява значението на личните връзки, преживяванията и силните емоционални връзки, които се създават чрез военната служба – теми, особено близки до сърцето на принцеса Кейт.

След церемонията Кейт разгледа новопосветените имена на Мемориала на въоръжените сили и разговаря с присъстващи ветерани. Тя се срещна и с група ученици от семейства на военнослужещи, чиито родители в момента са на мисии, и посети специална изложба в дендрариума, озаглавена „Писма от фронтовата линия — думи, война и победа“.

Докато принцесата почиташе паметта на загиналите, други членове на кралското семейство също отбелязаха Деня на примирието по различни начини. Крал Чарлз III и кралица Камила бяха домакини на прием в замъка Уиндзор за ветерани от Втората световна война, служили в Тихия океан, и техните семейства – в чест на 80-годишнината от Деня на победата.

Междувременно принцеса Ан бе на посещение в Австралия заедно със съпруга си сър Тим Лорънс, където също участва в възпоменателни прояви.

Принц Уилям, от своя страна, се включи чрез видеообръщение към възпоменателното събрание на Кралския британски легион.

„Чрез собствения си военен опит, както и чрез работата си с части от Кралския флот, армията и Кралските военновъздушни сили, съм видял от първа ръка упоритата работа, всеотдайността и чувството за дълг, с които въоръжените сили действат, за да гарантират нашата защита,“ заяви той.

„Да се съберем заедно в памет на хората е жизненоважен начин да почетем онези, чиято служба ни пази в безопасност,“ продължи престолонаследникът. „Дори днес, когато по света все още има конфликти, ние почитаме онези, които са отишли преди нас, и тези, които служат сега. Техните спомени са важни, животът им е важен и те ни напомнят да бъдем уважителни, добри, смели и състрадателни всеки ден.“

През уикенда принцесата на Уелс се присъедини към кралското семейство и на двете традиционни събития за Деня на възпоменанието. В събота тя присъства на Фестивала на възпоменанието в „Роял Албърт Хол“ заедно с принц Джордж – първото участие на 12-годишния кралски наследник в церемонията. Принц Уилям обикновено придружава съпругата си, но този път се завръщаше от Бразилия, където бе за наградите Earthshot Prize.

В неделя кралското семейство отново се събра за службата в Неделя на възпоменанието при мемориала Кенотаф в Лондон. Докато крал Чарлз, принц Уилям и принц Едуард полагаха венци на монумента на Уайтхол, принцеса Кейт, кралица Камила и Софи наблюдаваха церемонията от близкия балкон.