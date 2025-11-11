Свят

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Депутатът от Държавната дума Андрей Гурульов представи възможностите на ракетата "Буревестник"

11 ноември 2025, 16:48
Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат
Източник: БТА

Р уски законодател отправи заплаха заради ядрено-способна ракета, току-що тествана от Москва, като в ефир се похвали, че тя може да унищожи цял американски щат.

Депутатът от Държавната дума Андрей Гурульов представи възможностите на ракетата "Буревестник" по време на предаване в канала Solovyov Live, като също заяви, че Русия би могла да победи Украйна за 30 минути.

Русия успешно тества "непобедимата" междуконтинентална ракета "Буревестник"

  • Защо е важно

Гурульов е бивш заместник-командир на Южния военен окръг на Русия и в момента е депутат в руската Дума. Той често отправя заплахи срещу Запада в ефира на държавната телевизия. Макар тези изказвания да не отразяват непременно официалната позиция на Кремъл, последните му коментари за "Буревестник" вероятно са част от одобрена от правителството линия за популяризиране на способностите на оръжието.

Това се случва на фона на засилени напрежения между Русия и САЩ, свързани с възможността за подновяване на ядрени тестове, обсъждана този месец от президента Доналд Тръмп.

  • Какво трябва да знаете

В клип, споделен от наблюдателката на Русия и журналистка Джулия Дейвис, водещият на Solovyov Live Владислав Шуригин пита Гурульов за значението на тестовия пуск на "Буревестник" от миналия месец, за който Москва твърди, че може да преодолее всяка противоракетна система.

Гурульов заявява, че всяка ракета има достатъчна мощност, за да унищожи цял американски щат "или повече". По думите му оръжието може да остане във въздуха колкото е необходимо и дори да отлети до Антарктида, да обиколи и "тихо да се приближи от юг" преди да порази целта.

С кодовото име от НАТО SSC-X-9 Skyfall, крилатата ракета с наземно изстрелване бе представена от руския президент Владимир Путин през март 2018 г. като едно от шестте стратегически оръжия, които той определи като "променящи играта".

Москва посочва, че ракетата има практически неограничен обсег благодарение на ядрения си двигател.

През октомври 2023 г. Путин заяви, че ракетата е успешно тествана във въздух, въпреки че няма независима потвърдена информация за това. Nuclear Threat Initiative (NTI) посочи, че оръжието има слаб тестов рекорд, само два частични успеха от най-малко 13 известни опита.

Въпреки това, на 21 октомври началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов съобщи, че 9M730 "Буревестник" е изминал 8 700 мили по време на 15-часов полет, а Путин го определи като "уникален".

Гурульов подчерта, че ключовото предимство на оръжието е, че то е гарантирано да порази всяка цел. Той допълни, че заплахата и страхът, които това поражда, могат да сложат край на войната в Украйна "за 30 минути".

Той отрече, че Русия ще стане изолирана заради нарушаване на ядреното табу, като заяви, че страните ще се надпреварват да бъдат съюзници на Москва след такова демонстриране на сила.

Гурульов уточни, че не призовава за незабавно използване на ядрени оръжия, но предупреждава противниците си да не си мислят, че те никога няма да бъдат използвани.

Русия успешно тества "непобедимата" междуконтинентална ракета "Буревестник" (СНИМКИ)

  • Какво казват хората

Депутатът Андрей Гурульов по време на Solovyov Live:

"Ако ситуацията ескалира, всяка ракета може да носи заряд до един мегатон - това означава, че (ако бъде изстреляна) един щат изчезва. Имаше американски щат и сега го няма."

Той добави: "Всичко ще свърши, няма да остане никой."

Джулия Дейвис, наблюдателка на Русия, публикува на X до клипа с Гурульов:

"Междувременно в Русия: депутатът Андрей Гурульов заяви, че Русия може да победи Украйна за 30 минути. Той каза, че Тръмп е слаб, Америка вече не е велика и че руската ракета "Буревестник" може мигновено да унищожи цял американски щат."

  • ​Какво следва

Очаква се кремълските пропагандатори да продължат да популяризират възможностите на крилатата ракета "Буревестник", както и на други мощни руски оръжия, в опит да обезкуражат Запада да подкрепя Украйна.

Източник: newsweek    
Буревестник Ядрена ракета Андрей Гурульов Русия Ядрена заплаха САЩ Война в Украйна Руска пропаганда Ядрени оръжия Руска Дума
Последвайте ни

По темата

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Домашните котки през есента: подготовка и грижи

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 11 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 10 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 11 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 10 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 20 минути

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 47 минути

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

България Преди 51 минути

Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Свят Преди 1 час

И двата електропровода към централата са възстановени

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Свят Преди 1 час

Посолството на Москва в Лондон заяви, че "идеологическата догма е заменила журналистическата етика" в корпорацията

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

България Преди 1 час

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

<p>Кометата Борисов&nbsp;достига най-близката си точка до Земята</p>

Кометата C/2025 V1 (Борисов) достига най-близката си точка до Земята

Технологии Преди 1 час

Новооткритата комета със сигурност е възникнала в рамките на Слънчевата система

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

Любопитно Преди 1 час

Вижте звездите, които избраха да се откажат от пластичната хирургия и да остареят естествено

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

България Преди 2 часа

Работата по случая продължава

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Ужасно време, торнадо и страшни бури в Турция

Свят Преди 2 часа

Пороят, започнал тази сутрин в района на град Фоча, окръг Измир, причини наводнения

Сали Къркланд

Почина легендарната холивудска актриса Сали Къркланд

Любопитно Преди 2 часа

Само преди няколко дни беше съобщено, че тя е приета в хоспис в Палм Спрингс

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Докато на всяка участничка беше дадена възможност да говори на микрофона, "Мис Мексико" чакаше търпеливо своя ред – който така и не дойде

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

България Преди 2 часа

Спорът ескалирал в двора на къщата на ул. „Рилска“

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Робърт де Ниро никога не е криел ненавистта си към Тръмп

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Най-незабравимите партньори са родени през тези 3 месеца

Любопитно Преди 3 часа

Всеки може да даде различен отговор на въпроса кой бивш партньор е бил най-труден за забравяне или кой все още държи част от сърцето му

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Кокала с най-голямото наказание в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Глоби за Левски и ЦСКА след дербито, "червените" с по-тежка санкция

Gong.bg

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg