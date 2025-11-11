България

„Рисков курс и създават опасен прецедент“ - Митрофанова критикува действията на България срещу „Лукойл“

Елеонора Митрофанова подчерта, че рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните в Европа и покрива близо 80% от потреблението на горива в България

11 ноември 2025, 12:35
Р уският посланик в България Елеонора Митрофанова смята, че действията на българските власти срещу компанията „Лукойл“ са „прибързани и правно съмнителни“. Това заяви тя в интервю за ТАСС.

(Във видеото: Какво ще се случи у нас след влизането в сила на американските санкции срещу "Лукойл")

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

„Ситуацията с Лукойл е много сериозна и тревожна. Компанията имаше намерение да продаде своя европейски холдинг, което би било най-доброто решение, но сделката не се осъществи. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, затова България побърза да извади рафинерията от своята юрисдикция. В петък законът за назначаването на специален управител на рафинерията беше приет набързо на две четения. След встъпването му в длъжност, настоящото ръководство на предприятието ще загуби правото да взема управленски решения – всички такива решения ще бъдат съсредоточени единствено в ръцете на временния управител. Освен това, не само ръководството, но и акционерите и собствениците на компанията ще бъдат лишени от управленски права. Всички решения на този управител, включително и тези, свързани с евентуална продажба на рафинерията, няма да подлежат на административен или съдебен контрол. Предстои да видим как ще функционира този закон, но засега той изглежда като закон за отчуждаване на собственост. Българите поемат изключително рисков курс и създават опасен прецедент“, заяви Митрофанова.

Йотова: Ако загубим "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация

Дипломатката подчерта, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните рафинерии в Европа, която осигурява около 80% от нуждите на България от горива и изнася продукция за съседни държави.

ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

„Всякакви прекъсвания в работата на рафинерията биха имали сериозни последици и биха могли да предизвикат горивна криза. Като се има предвид и предстоящият преход на страната към еврото, могат да се очакват както икономически, така и политически затруднения“, предупреди тя.

Митрофанова допълни, че „Лукойл“ е частна компания, която действа в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.

Nova.bg

Желязков: Правителството ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро

Nova.bg