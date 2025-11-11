14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

Ч етиринадесет браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се обявиха срещу промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Според новите изисквания превозните средства, които транспортират стоки с висок фискален риск, трябва да имат софтуер за автоматизирано предоставяне на данни в НАП.
Стоките с висок фискален риск, посочени от Агенцията, са захар, кафе, какао, месо, плодове и зеленчуци.
"Тази мярка е поредното безобразие на държавната администрация, която се вживява в ролята на Тръмп. Единствените хора, които внасяме данъци, сме от малкия и средния бизнес, и държавата постоянно затруднява дейността ни", заяви директорът на свинекомплекс и член на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Вихрен Димитров, цитиран от NOVA.
"Не съм съгласен, че месото е с голям фискален риск. Този софтуер е едно безсмислено нещо и ние няма да го подкрепим", категоричен бе той.
Становището е подписано от председателите на:
- Асоциация на месопреработвателите в България
- Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
- Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
- Национална лозаро-винарска камара
- Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите
- Сдружение на производителите на растителни масла и преработватели на маслопродукти в България
- Сдружение „Храни и напитки България“
- Съюз на пивоварите в България
- Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
- Съюз на производителите на захар и захарни продукти
- Съюз на птицевъдите в България
- Асоциация на индустриалното свиневъдство в България
- Асоциация на свиневъдите в България
- Съюз на българските мелничари
