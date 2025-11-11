България

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

Какво устройство за проследяване на стоките трябва да въведат фирмите и ще затрудни ли това работата им

11 ноември 2025, 08:50
Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали
Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”
Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Горивата започнаха да поскъпват

Горивата започнаха да поскъпват
Кола прегази куче в София

Кола прегази куче в София
Благороден жест: Златното момиче Боряна Калейн върна изгубен портфейл

Благороден жест: Златното момиче Боряна Калейн върна изгубен портфейл
Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Ч етиринадесет браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се обявиха срещу промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Според новите изисквания превозните средства, които транспортират стоки с висок фискален риск, трябва да имат софтуер за автоматизирано предоставяне на данни в НАП.

Стоките с висок фискален риск, посочени от Агенцията, са захар, кафе, какао, месо, плодове и зеленчуци.

"Тази мярка е поредното безобразие на държавната администрация, която се вживява в ролята на Тръмп. Единствените хора, които внасяме данъци, сме от малкия и средния бизнес, и държавата постоянно затруднява дейността ни", заяви директорът на свинекомплекс и член на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Вихрен Димитров, цитиран от NOVA.

"Не съм съгласен, че месото е с голям фискален риск. Този софтуер е едно безсмислено нещо и ние няма да го подкрепим", категоричен бе той.

Становището е подписано от председателите на:

  1. Асоциация на месопреработвателите в България
  2. Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
  3. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
  4. Национална лозаро-винарска камара
  5. Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите
  6. Сдружение на производителите на растителни масла и преработватели на маслопродукти в България
  7. Сдружение „Храни и напитки България“
  8. Съюз на пивоварите в България
  9. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
  10. Съюз на производителите на захар и захарни продукти
  11. Съюз на птицевъдите в България
  12. Асоциация на индустриалното свиневъдство в България
  13. Асоциация на свиневъдите в България
  14. Съюз на българските мелничари

Пълния текст може да видите ТУК.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха, приключи Първата световна война

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха, приключи Първата световна война

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Внимание: Гърция ни почва, снима с AI камери и ще глобява на границата

Внимание: Гърция ни почва, снима с AI камери и ще глобява на границата

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 3 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 2 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 3 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 2 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

Любопитно Преди 6 минути

„Избираме да общуваме много повече с децата си… В повечето случаи криенето на неща от тях просто не работи“, каза принц Уилям

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Свят Преди 15 минути

Атаките са засегнали няколко региона, като не се съобщава за жертви

<p>Образование в Чикаго&ndash; къде, как и защо?</p>

БезГранично: Всичко за студента в Чикаго

БезГранично Преди 33 минути

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, общежития и документи

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

България Преди 55 минути

Разследването на ръководената от Лаура Кьовеши институция е срещу петима души, обвинени в участие в организирана престъпна група

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

България Преди 1 час

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Свят Преди 1 час

Той заяви, че правителството планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията

<p>Тръмп даде голямо обещание&nbsp;на Сирия</p>

След ключови преговори: Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да помогне на Сирия

България Преди 1 час

Той разговаря със сирийския президент, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

България Преди 1 час

Кметът посочва, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Свят Преди 2 часа

Раненият мъж е 34-годишният син на управителя на фирмата

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

България Преди 2 часа

В четвъртък ще се и проведе нов опит за Тристранен съвет

Край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ

Свят Преди 2 часа

Сенатът прие компромисен законопроект за слагане на край на шътдауна

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Любопитно Преди 2 часа

Много хора са запознати с чувството на сънливост и загуба на енергия след обяд

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Свят Преди 2 часа

Цивилните в град Ал Фашир в Судан са изложени на невиждани жестокости

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Технологии Преди 3 часа

Кадрите имат много повече информация, отколкото си мислим

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Феномените покориха Резиденцията за четвърта поредна седмица

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

10 урока, които научихме от Леонардо ди Каприо

Edna.bg

Днес почитаме покровителя на семейството свети Мина, имен ден имат...

Edna.bg

Любопитна новина за Светльо Вуцов

Gong.bg

Майсторското попадение на Сангаре е WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Коли на НСО засякоха трамвай в центъра на София

Nova.bg

Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната

Nova.bg