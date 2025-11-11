14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Ч етиринадесет браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се обявиха срещу промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Според новите изисквания превозните средства, които транспортират стоки с висок фискален риск, трябва да имат софтуер за автоматизирано предоставяне на данни в НАП.

Стоките с висок фискален риск, посочени от Агенцията, са захар, кафе, какао, месо, плодове и зеленчуци.

"Тази мярка е поредното безобразие на държавната администрация, която се вживява в ролята на Тръмп. Единствените хора, които внасяме данъци, сме от малкия и средния бизнес, и държавата постоянно затруднява дейността ни", заяви директорът на свинекомплекс и член на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Вихрен Димитров, цитиран от NOVA.

"Не съм съгласен, че месото е с голям фискален риск. Този софтуер е едно безсмислено нещо и ние няма да го подкрепим", категоричен бе той.

Становището е подписано от председателите на:

Асоциация на месопреработвателите в България Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ Национална лозаро-винарска камара Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите Сдружение на производителите на растителни масла и преработватели на маслопродукти в България Сдружение „Храни и напитки България“ Съюз на пивоварите в България Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци Съюз на производителите на захар и захарни продукти Съюз на птицевъдите в България Асоциация на индустриалното свиневъдство в България Асоциация на свиневъдите в България Съюз на българските мелничари

