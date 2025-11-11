България

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

За случая съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков

11 ноември 2025, 09:26
14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни
Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”
Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Горивата започнаха да поскъпват

Горивата започнаха да поскъпват
Кола прегази куче в София

Кола прегази куче в София
Благороден жест: Златното момиче Боряна Калейн върна изгубен портфейл

Благороден жест: Златното момиче Боряна Калейн върна изгубен портфейл
Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

О пасен инцидент в София, при който по чудо не се стигна до сблъсък и пострадали хора. Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков разказа в социалните мрежи, че автомобили със специален режим са засекли трамвай в района на площад „Славейков”, в който се возил и той.

Колите на НСО създали предпоставка за катастрофа, като дори някои от пътниците в превозното средство на градския транспорт паднали.

Трайков изпратил писма до МВР, НСО и Столичната община с искане да се вземат мерки.

„Бях в трамвая около 14 часа в понеделник, който беше спрял на спирката на площад „Славейков” в посока към площад „Журналист”. Затвориха се вратите, светна светофарът за направо и превозното средство потегли. Секунди по-късно ватманът рязко спря. След това отпред минаха два автомобила на специален режим – пилотна кола и друго превозно средство. Това, което ми се стори изключително опасно, е, че беше светнало червено, а след това режимът на светофара беше сменен на зелено”, обясни в „Здравей, България” кметът на район "Средец".

Трайков допълни: „Очевидно този, който е сменил режима на светофара, не беше отчел реалната обстановка на място. Това беше много опасно, защото трамваят е тежко инерционно превозно средство. Ако ватманът не беше реагирал навреме, със сигурност щеше да има катастрофа”.

По думите му от достоверни източници по-късно разбрал, че устройството, с което е сменен режимът на светофара, не е от тези, които са зачислени на НСО. „Но това не променя нещата по същество”, категоричен е Трайков.

Той разказа, че трамваят не бил особено пълен, но имало доста правостоящи хора. „При тази ниска скорост — кой се е държал, кой - не, пътниците се събраха в предната част. Пострадали нямаше, но имаше разхвърчали се вещи и разклатени дръжки и седалки. Първоначално хората помислиха, че ватманът се е разсеял, но когато говорих с него, той ми обясни, че подобни ситуации се случват често, когато автомобили на специален режим, които имат устройства за смяна на светофара, променят сигнала неочаквано”, обясни районният кмет.

Тези устройства са тип малки дистанционни, които се намират в автомобили на специален режим и чрез тях водачите могат да сменят сигнала на светофара от червен на зелен, когато се приближават. „Те не са фиксирани в автомобилите, а са зачислени на различни ползватели, които имат право да ги използват”, заяви той.

Трайков обясни, че режимът е сменен дистанционно, но не с устройство, което е зачислено на НСО. „Част от устройствата са техни, други са на други институции. Не съм ядосан, но ситуацията беше изключително опасна и можеше да завърши по съвсем различен начин, особено след като ватманът ми каза, че това се случва рутинно. Мисля, че трябва да се преосмислят правилата и да се въведат по-ясни протоколи за използване на тези устройства”, категоричен е той.

След като подал сигнал до институциите, Трайков разбрал, че става въпрос за автомобили на НСО — пилотна кола и друго превозно средство.

„Неофициално имам информация кого са придружавали, но не съм аз човекът, който трябва да я съобщава. Важното е случаят да послужи за по-критично разглеждане на начина, по който се използват тези устройства. Още вчера говорих с хора, които имат отношение по темата, така че смятам, че вече има движение по въпроса. Разбрах, че устройствата са около 30 на брой. Не знам точно кой има право да ги използва и в какви ситуации, но предполагам, че това е разписано някъде. Добре би било този случай да послужи като повод да се изясни как точно функционира системата”, призова районният кмет.

Източник: NOVA    
трамвай нсо софия
Последвайте ни
Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

Тръмп разкри, че Мелания вече харесва идеята за

Тръмп разкри, че Мелания вече харесва идеята за "голяма, красива бална зала"

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Внимание: Гърция ни почва, снима с AI камери и ще глобява на границата

Внимание: Гърция ни почва, снима с AI камери и ще глобява на границата

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 3 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 3 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 3 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 3 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на европейската си интеграция

Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на европейската си интеграция

България Преди 3 минути

Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години, заяви премиерът.

<p>Руски криптомилионер и жена му са открити разчленени в пустинята</p>

Руски криптомилионер и съпругата му са открити разчленени в пустинята в ОАЕ

Свят Преди 9 минути

Двамата са били видени за последно, преди да потеглят с кола към среща с „неустановени инвеститори“

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Свят Преди 46 минути

Атаките са засегнали няколко региона, като не се съобщава за жертви

Израелски войници убиха двама палестинци, приближили се до тях

Израелски войници убиха двама палестинци, приближили се до тях

Свят Преди 47 минути

Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

България Преди 59 минути

Ще бъдат ли предсрочно прекратени неговите правомощия

Парламентът на Израел

Израел прие спорни закони за смъртното наказание и медиите на първо четене

Свят Преди 1 час

Проектът също така изменя закона за военните съдилища, които имат юрисдикция над окупирания Западен бряг, като позволява тамошните съдилища да налагат смъртно наказание с обикновено мнозинство от съдебната колегия, а не с единодушно решение

Разкриха причината за смъртта на основателя на KISS Ейс Фрели

Разкриха причината за смъртта на основателя на KISS Ейс Фрели

Свят Преди 1 час

Легендарната рок звезда почина на 16 октомври, седмици след като падна в дома си

<p>Образование в Чикаго &ndash; къде, как и защо?</p>

БезГранично: Всичко за студента в Чикаго

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, общежития и документи

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

България Преди 1 час

Разследването на ръководената от Лаура Кьовеши институция е срещу петима души, обвинени в участие в организирана престъпна група

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

България Преди 1 час

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

България Преди 1 час

След 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че правителството планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията

<p>Тръмп даде голямо обещание&nbsp;на Сирия</p>

След ключови преговори: Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да помогне на Сирия

България Преди 2 часа

Той разговаря със сирийския президент, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

България Преди 2 часа

Кметът посочва, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Свят Преди 2 часа

Раненият мъж е 34-годишният син на управителя на фирмата

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

България Преди 2 часа

В четвъртък ще се и проведе нов опит за Тристранен съвет

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

10 урока, които научихме от Леонардо ди Каприо

Edna.bg

Днес почитаме покровителя на семейството свети Мина, имен ден имат...

Edna.bg

Легенда поема Пирин Благоевград

Gong.bg

Любопитна новина за Светльо Вуцов

Gong.bg

Коли на НСО засякоха трамвай в центъра на София

Nova.bg

Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната

Nova.bg