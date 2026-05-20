Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава днес в Софийския градски съд. Тя е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“ в София, при която на 5 юли 2022 г. загинаха две млади жени.

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Според прокуратурата в нощта на инцидента Радева е занесла стълба на Семерджиев, за да може той да се качи до апартамента си и да влезе през прозореца, след като не успял да открие ключовете си.

На първа инстанция Софийският районен съд осъди бившата служителка на МВР на пет години затвор.