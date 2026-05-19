Хванаха турчин с цял арсенал в Лесово

О кръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа турския гражданин. Той е обвинен за това, че контрабандно е пренесъл през границата на страната 198 огнестрелни пистолета и 120 пълнителя за патрони.
Оръжията и пълнителите са били укрити в товарен автомобил, управляван от обвиняемия турски гражданин.
Хванаха оръжия и амуниции на влизане от Турция
Превозното средство пристигнало на входящото тресе на митническия пункт в Лесово. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България.
След оперативен анализ митническите служители извършили щателна проверка на превозното средство, при която открили в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки.
Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата
Кашоните съдържали 198 комплекта пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнителя за патрони.
Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.