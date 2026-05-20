Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Х ълцането обикновено отшумява само, без никакво лечение. Ако продължи повече от два дни, трябва да посетите лекар. Какви са причините за хълцането и как да го спрем, обяснява професора и диетолог Олег Швец във Facebook.

Защо се появява физиологичен спазъм?

В повечето случаи краткотрайните (физиологични) хълцания се появяват поради банално дразнене на блуждаещите или диафрагмалните нерви, които са част от рефлексната дъга, контролираща процесите извън нашето съзнание.

Лекарите идентифицират няколко ежедневни фактора, които карат диафрагмата да се свива конвулсивно.

Причини за домашно хълцане

Прибързаност на масата: прекалено бързо поглъщане на храна или просто преяждане, което разтяга стомаха.

Температурен шок: консумация на много горещи или, обратно, ледени храни и напитки.

Гастрономически стимули: любов към прекомерно пикантна храна.

Газови мехурчета: желание за газирана вода и сладки напитки.

Излишък на въздух (аерофагия): прекомерно поглъщане на кислород, например при дъвчене на дъвка.

Токсични ефекти: тютюнопушене и прекомерна консумация на алкохол.

Когато хроничните заболявания са виновни

Ако един епизод продължи от 48 часа до месец (персистиращо хълцане) или продължи повече от 30 дни (хронична форма), той престава да бъде просто битово неудобство.

Това състояние е изтощително, пречи на съня, храненето и говоренето и може да доведе до загуба на тегло. Продължителните спазми могат да бъдат признак на сериозни медицински състояния, от гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и гастрит до пневмония или плеврит.

Понякога хроничното хълцане показва увреждане на централната нервна система поради инсулт, множествена склероза или болест на Паркинсон, а също така сигнализира за развитието на тумори на хранопровода, панкреаса или медиастинума.

Спазмите могат да бъдат предизвикани и като страничен ефект от някои лекарства (като антибиотици или химиотерапевтични лекарства) или да се появят след операция под обща анестезия.

Характеристики на детството и диагностични правила

Хълцането е напълно естествено и често срещано явление при кърмачета и новородени. Най-често хълцането при бебетата се причинява от поглъщане на въздух по време на активно хранене или от преяждане – стомахът се увеличава по обем и започва да притиска диафрагмата.

Ако обаче хълцането на бебето е съпроводено с упорита кашлица и честа регургитация, това може да е признак на рефлукс при кърмачета, което изисква консултация с педиатър.

За възрастни, които хълцат повече от два дни поред, посещението при лекар е задължително. За да открият първопричината, лекарите използват широк набор от изследвания: кръвни изследвания, рентгенография на гръдния кош, ЕКГ, стомашна ендоскопия и ако е необходимо – коремна компютърна томография и магнитен резонанс на мозъка.

8 начина за бързо успокояване на диафрагмата у дома

Няма универсално лекарство за спонтанен спазъм, но има няколко изпитани във времето манипулации, които помагат за рестартиране на блуждаещия нерв или повишаване на нивото на въглероден диоксид в белите дробове, което води до отпускане на мускулите.

Задръжте дъха си колкото можете по-дълго.

Отпийте няколко бавни глътки чиста, студена вода.

Внимателно и нежно натиснете с пръсти затворените си клепачи.

Изплезете езика си колкото е възможно по-навън за няколко секунди.

Отхапете и сдъвчете старателно парче пресен лимон.

Поемете няколко вдишвания и издишвания в хартиена (но никога найлонова) торбичка.

Поставете чаена лъжичка захар на езика си и бавно преглътнете.

Гаргара или отпийте глътка ледена вода.

Ако хълцането е станало хронично, лекарят ще предпише специални лекарства (например лекарства за намаляване на киселинността или мускулни релаксанти), а в тежки случаи се използват дори нервни блокади.

За да не се сблъскате с този проблем, следвайте тези превантивни мерки: яжте бавно, на малки порции и избягвайте изключително горещи храни.

Важно: Ако внезапното хълцане е съпроводено със слабост в крайниците, нарушения на говора или остра болка в гърдите (симптоми на инсулт или тромбоемболизъм), незабавно се обадете на Спешна помощ.