България

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Най-успешният български тенисист разказва как чрез фондацията си подпомага развитието на млади таланти

28 октомври 2025, 10:09
100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете

100% ръст на кражбите: Организирани банди изпращат деца да крадат масово от моловете
Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола
Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев
България и

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси
На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването
Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник
Остри критики по време на Тристранния съвет

Остри критики по време на Тристранния съвет
Ето какво ще бъде времето през ноември

Ето какво ще бъде времето през ноември

Г ригор Димитров се завърна победоносно на последния за годината турнир от сериите „Мастърс 1000“ в Париж. След 112 дни извън игра заради контузия бившият номер 3 в световната ранглиста спечели двубоя срещу Джовани Мпечи Перикар с 2:0 сета и се класира за втория кръг на надпреварата. Часове преди началото на турнира във френската столица Гришо даде ексклузивно интервю за NOVA.

Най-успешният български тенисист разказва как чрез фондацията си подпомага развитието на млади таланти и разкри плановете си за следващия сезон.

Радваш ли се, че отново си в твоята естествена среда – в чисто професионален план? Изглежда се чувстваш добре.

Да, важно е, защото когато се отдалечиш от спорта или от каквото и да било друго, никога не е лесно да се върнеш обратно. По принцип винаги съм гледал да съм с единия крак в работата си, но за първи път ми се случи да се отделя напълно от нея. Което всъщност беше хубаво. Добре ми подейства.

Подейства ти добре в личен план?

Да, като цяло. От психологическа и физическа гледна точка имах едно спокойствие, което за мен беше много важно. Мисля, че от 2018 г. не съм прекарвал толкова дълго време извън корта. Осъзнах колко бързо минава времето. Особено след първия месец бях толкова зает, както никога досега. Стана ми странно колко различно може да бъде ежедневието. Но нямах търпение да се върна обратно.

Смени ли някои приоритети през този период?

Да, разбира се. Основната ми цел беше възстановяването. Рехабилитацията беше изключително важна за мен – всеки ден правех упражнения, но не исках да бързам прекалено много.

Защо избра да се върнеш именно сега в Париж, а не изчака края на сезона и да започнеш следващия?

Тренирах сериозно и в един момент просто усетих, че тялото ми е готово. Подготовката за турнир никога не е лесна. Но когато усещаш, че можеш – трябва да се върнеш.

Този период накара ли те да помислиш да промениш нещо в подготовката си – физически, технически, тактически?

Всичко! След първия месец от контузията напълно изключих тренировките, исках само спокойствие. С времето обаче започнах да усещам какво ми липсва и какво трябва да променя. Лятото беше чудесно – пътувах, посетих места, на които никога не съм бил извън турнирите. Постепенно, когато започнах да се чувствам по-добре, ми дойдоха нови идеи – и за екип, и за начина, по който тренирам.

Би ли коментирал решението си да се разделиш с Джейми Делгадо?

Решението, честно казано, беше лесно и за двама ни. Няма никакви лоши чувства. Просто нямаше смисъл да продължаваме, когато пътищата ни се разминаха. Това са нормални неща между играч и треньор.

Обмисляш ли вече промени в отбора си?

Да, трябваше да седна с екипа и да обсъдим какво искаме да направим следващата година. Първото нещо, което ще променя, е календарът – вероятно ще играя на по-малко турнири. Физическата подготовка също ще бъде приоритет. Тактически може да има малки промени, но технически вече е трудно да се променя нещо съществено.

Избрал ли си вече нов треньор?

Засега не. Имаме още малко време до подготвителния период. Скоро ще стане ясно. Няма какво да крием. Треньорът е изключително важен, защото прекарваш с него огромна част от времето си. В момента съм в позиция, в която имам свободата да решавам спокойно.

Разкажи малко повече за фондацията си. Работите активно, има добър отзвук в България. Ще продължиш ли да бъдеш пряко ангажиран?

Да, разбира се. За мен фондацията винаги е била приоритет. Винаги съм искал да давам колкото мога – не само време, но и финансова подкрепа. Вярвам, че трябва да помагаме на младите. Знам какво е чувството да започваш от нулата, и винаги съм искал да върна обратно това, което съм получил. Радвам се, че вече има деца, които подкрепяме, и вярваме в тях. С времето ще мога да отделям още повече внимание на този проект. За мен това е важно – не само от спортна гледна точка, но и от човешка. Радвам се и на разговорите с родителите – често и те имат нужда от подкрепа и насоки. Искам и двете страни – децата и родителите, да вървят заедно в този процес.

Григор Димитров Тенис Завръщане на корта Контузия Мастърс 1000 Париж Победа
Последвайте ни

По темата

8-годишно дете е намерено само в Добрич, издирват родителите му

8-годишно дете е намерено само в Добрич, издирват родителите му

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Колко дълго котките помнят даден човек

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 12 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 14 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 12 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 15 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Любопитно Преди 20 минути

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“

<p>Разкриха официалната дата на освобождаване на Пъф Деди от затвора</p>

Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение

Свят Преди 34 минути

Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора на 8 май 2028 г.

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

Свят Преди 44 минути

Как ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС?

Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Доклад: Върховенството на закона в ЕС спада - Унгария е на дъното

Свят Преди 1 час

Страната, ръководена от десния лидер Виктор Орбан, получава резултат 0,50 от възможни 1,0

Киев нападна Москва

Украйна атакува Москва с дронове за втора поредна нощ

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната обяви, че неговата противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 17 украински дрона

<p>Как да работите в скандинавския рай със средни заплати над 9 000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Норвегия

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете, за да работите в една от най-щастливите страни в света

Русия удари детска градина и училище в Николаевска област, жена почина от раните си в Херсон

Русия удари детска градина и училище в Николаевска област, жена почина от раните си в Херсон

Свят Преди 1 час

Очакив и Халицинове са били атакувани 8 пъти с дронове

Фон дер Лайен: Това е хибридна заплаха

Фон дер Лайен: Това е хибридна заплаха

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК заяви, че Европа изразява пълна солидарност с Литва на фона на продължаващите нарушения на въздушното ѝ пространство от балони, пренасящи хелий

Япония и САЩ отварят нова "златна ера"

Япония и САЩ отварят нова "златна ера"

Свят Преди 1 час

Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Свят Преди 1 час

Тръмп заяви още, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент

"Всичко е истина": Убиецът на Шиндзо Абе призна вината си

"Всичко е истина": Убиецът на Шиндзо Абе призна вината си

Свят Преди 2 часа

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен

"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

Свят Преди 2 часа

Премиерът на Ямайка съобщи на пресконференция как се подготвя страната му за удара на урагана "Мелиса"

<p>Имен ден днес празнуват...</p>

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"

Любопитно Преди 2 часа

На 28 октомври почитаме паметта на светци от различни епохи, вижте кой има имен ден

<p>Жаир Болсонаро обжалва присъдата си</p>

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат

Свят Преди 2 часа

Той е под домашен арест от август

Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Свят Преди 2 часа

Държавният глава ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво

Льокорню печели време, но с каква цел?

Льокорню печели време, но с каква цел?

Свят Преди 2 часа

Френският премиер се отказа от своите правомощия с цената на безкрайни усложнения, макар че в арсенала си има още едно конституционно оръжие

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

„Мисис България Вселена“ Оксана Желяпова: „В единството е силата и вярата прави чудеса“

Edna.bg

Вижте кой празнува днес своя имен ден...

Edna.bg

Аржентина ще почака за голямото решение на Меси

Gong.bg

Дарко Тасевски: Развалихме приятелството със Станислав Генчев, защото останах в Левски

Gong.bg

Полицията издирва близките на дете, намерено само в Добрич (СНИМКА)

Nova.bg

Огради от изкоп за метрото се откъснаха и удариха движеща се кола в София

Nova.bg