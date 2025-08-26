"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

Н ай-добрият български тенисист - Григор Димитров, говори за първи път подробно след драматичното оттегляне от Уимбълдън заради контузия. Хасковлията получи травмата при 2:0 сета в четвъртия кръг срещу водача в световната рантлиста Яник Синер.

(Във видеото: Стана ясно каква е контузията на Григор Димитров)

Пред журналисти Димитров сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта и на този етап възстановяването му отнема повече време от очакваното:

DIMITROV NO PUEDE CONTINUAR SU PARTIDO ANTE SINNER Y SE RETIRA POR LESIÓN. 🥲💔



Recuperate pronto, Grigor. 🙏



📺 Mirá nuestros partidos de #Wimbledon en #DisneyPlus. pic.twitter.com/Dye82x5i6z — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 7, 2025

"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре".

Григор добави, че ключовият момент са били часовете след случилото се, когато плакал в съблекалнята, но след това станал и продължил напред:

"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическия аспект на нещата. Беше нереално. Спомням си, че веднага след като получих контузията отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването".