"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

Пред журналисти Димитров сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта

26 август 2025, 12:36
Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск
МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото
Мъжът, нападнат от мечка в Девинско, разказа как се е спасил (ВИДЕО)

"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево
С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе (ВИДЕО/СНИМКИ)
След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Н ай-добрият български тенисист - Григор Димитров, говори за първи път подробно след драматичното оттегляне от Уимбълдън заради контузия. Хасковлията получи травмата при 2:0 сета в четвъртия кръг срещу водача в световната рантлиста Яник Синер. 

(Във видеото: Стана ясно каква е контузията на Григор Димитров)

Пред журналисти Димитров сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта и на този етап възстановяването му отнема повече време от очакваното:

"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре". 

Григор добави, че ключовият момент са били часовете след случилото се, когато плакал в съблекалнята, но след това станал и продължил напред:

"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическия аспект на нещата. Беше нереално. Спомням си, че веднага след като получих контузията отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването". 

