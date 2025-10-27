От 2019-а насам: Григор Димитров с най-ниско класиране в световната ранглиста

Любопитно

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

27 октомври 2025, 14:15
Източник: Getty Images

Г ригор Димитров е вече 38-и в световната ранглиста, стана ясно от актуализираната класация на ATP.

Това е най-ниското класиране на първата ни ракета от 25 август, 2019-а г. насам, когато беше под номер 78. Тази седмица Григор ще направи дългоочакваното си завръщане в Тура след контузия.

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън, като травмата го отказа при аванс от два сета и 2:2 в третия. Днес от 20 часа той се изправя срещу Джовани Мпетши Перикар на Мастърс турнира в Париж.

От останалите ни тенисисти, Димитър Кузманов е на 250-а позиция.

Лидер в ранглистата продължава да бъде Карлос Алкарас, следван от Синер и Александър Зверев, които играха един срещу друг на финала във Виена вчера.

При дамите, Виктория Томова отбеляза регрес с 11 места и вече е 137-а. Сред първите 500 от родните тенисистки са още Лиа Каратанчева (№314), Изабелла Шиникова (№327), Денислава Глушкова (№370), Елизара Янева (№432), Гергана Топалова (№455) и Росица Денчева (№483).

Арина Сабаленка иначе продължава да е водачка в ранглистата пред Ига Швьонтек и Коко Гоф. 

Източник: БГНЕС    
