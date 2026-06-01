България

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

53-годишният местен жител е открит в безпомощно състояние и е откаран по спешност в болницата в Дупница. Полицията и прокуратурата разследват случая

1 юни 2026, 12:44
Източник: iStock/Getty Images

К риминалисти от Районното управление в Бобов дол и прокуратурата разследват тежък инцидент, при който 53-годишен мъж бе открит с прободна рана в областта на гърдите.

Сигналът за мъж в безпомощно състояние, лежащ пред жилищен блок в града, е подаден вчера в местното полицейско управление. Изпратеният на място патрулен екип веднага е установил самоличността на пострадалия. При първоначалния оглед служителите на реда забелязали раната от нож, като станало ясно, че мъжът е и под сериозно влияние на алкохол.

Пострадалият е транспортиран незабавно с линейка и е настанен за лечение в болницата в близкия град Дупница. Към момента няма официална информация за състоянието му и дали има опасност за живота му.

По случая вече е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни точните обстоятелства около инцидента – дали става въпрос за битов скандал, пиянско спречкване, нападение с цел грабеж или самонараняване. За случая своевременно е уведомена и Районната прокуратура.

Източник: МВР    
Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

След Путин, Лукашенко също предупреди Армения за риск от „украински сценарий“

По думите му именно в този контекст се засилват дискусиите за евентуално излизане на Армения от ЕАИС и ориентация към членство в ЕС

Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

Краят след Сезон 3: „Еуфория“ с по-лош финал от „Игра на тронове“ и Stranger Things

Критици и фенове са бесни на режисьора Сам Левинсън, който буквално „погреба“ феномена на HBO, убивайки главните герои по брутален и безсмислен начин

Невъзможни изпитания и емоционални срещи в „SOS Разтребители“

Възможно ли е сметище да откаже да приеме отпадъци? – гледайте в новите епизод на риалити формата

Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

Предупреждение от първа степен - жълт код е обявено за 23 области в страната. Проверете дали и вашата е сред тях или сте от малкото, които са оцветени в зелено на картатата на НИМХ

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

Исторически промени за турнира в Америка: Треньорите губят тайните си таймаути, а съдиите ще дават корнери на противника, ако вратарят бави топката

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

Той посочи, че в момента се правят изчисления на загубите

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари, заяви депутатът от ПП

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Политици и експерти предупреждават, че коментарите ѝ за Украйна, НАТО и Русия повтарят кремълски наративи

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

Тя е в размер на 35,62 евро/MWh

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

Според експертите причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите

Опасност в САЩ: „Супер Ел Ниньо“ събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност

