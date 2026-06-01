Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

К риминалисти от Районното управление в Бобов дол и прокуратурата разследват тежък инцидент, при който 53-годишен мъж бе открит с прободна рана в областта на гърдите.

Сигналът за мъж в безпомощно състояние, лежащ пред жилищен блок в града, е подаден вчера в местното полицейско управление. Изпратеният на място патрулен екип веднага е установил самоличността на пострадалия. При първоначалния оглед служителите на реда забелязали раната от нож, като станало ясно, че мъжът е и под сериозно влияние на алкохол.

Пострадалият е транспортиран незабавно с линейка и е настанен за лечение в болницата в близкия град Дупница. Към момента няма официална информация за състоянието му и дали има опасност за живота му.

По случая вече е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни точните обстоятелства около инцидента – дали става въпрос за битов скандал, пиянско спречкване, нападение с цел грабеж или самонараняване. За случая своевременно е уведомена и Районната прокуратура.