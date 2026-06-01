След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

П рофесията на стюардесата винаги е носела особен блясък за Джоан Принс Крандал.

Тя ѝ е отворила врати към нови преживявания, дала ѝ е възможност да обиколи света и да научи безброй нови неща. Крандал си спомня времето на високите токчета, елегантната мода и изискания стил на пътуване, голяма част от които днес вече са останали в миналото.

След повече от 66 години работа именно споменът за този блясък е една от причините тя все още да лети. Нейният работодател, Delta Air Lines, смята, че тя е най-дълго служилата стюардеса в авиационната индустрия. Длъжността „стюардеса“ обаче отдавна е заменена от съвременното название „борден придружител“.

„Това беше моята кариера, от стюардеса до борден придружител“, казва тя в интервю за CNN .

Младата Джоан Принс Крандал започва кариерата си през 1959 г. в авиокомпанията Pacific Airlines, която по това време използва витлови самолети като Martin 404 и Fairchild F-27. Първият самолет, на който работи, е Douglas DC-3, машина с капацитет едва 24 пътници.

„Авиокомпаниите търсеха млади жени с бляскава външност“, спомня си тя.

С развитието на технологиите обаче се променя и самата професия. От времето на модни тенденции като високите ботуши и акцента върху обслужването, работата се превръща в ключова част от системата за безопасност на гражданската авиация.

Днес бордните придружители не само сервират напитки и храна. Те са на първа линия при извънредни ситуации, евакуират пътници по аварийните пързалки и реагират при инциденти във въздуха.

Тази част от професията не се е променила от началото на кариерата на Крандал. Променил се е обаче броят на хората, за които тя носи отговорност.

Joan Prince Crandall retired yesterday. 66 years. Started in 1959.



The systems scheduling her replacement were designed the same decade.



She got a CNN story. The mainframe got a Kyndryl contract.



The knowledge walks out. The architecture stays.https://t.co/K3rdRZldZX — Daniel Stecher (@StechAir) May 31, 2026

Трудно начало в доминиран от мъже свят

През 50-те и 60-те години на миналия век не е било лесно да бъдеш млада работеща жена.

Крандал пази много топли спомени от ранните години в авиацията, стилните униформи, високото ниво на обслужване и сериозния фокус върху безопасността.

Но по онова време стюардесите са били подложени и на строг контрол.

Някои авиокомпании са имали правила за теглото и външния вид на служителките си. Други са ги принуждавали да напуснат при сключване на брак или са ги задължавали да се пенсионират на 32-годишна възраст.

Крандал разказва, че е знаела за подобни изисквания в други компании, но никога не се е сблъсквала с тях при своите работодатели. Въпреки това си спомня ограниченията, свързани с брака и възрастта.

„В днешно време подобни правила никога не биха били възможни“, казва тя.

Според нея много млади жени са възприемали професията като работа „за две години“. Но мнозина, както и самата тя, се влюбвали в авиацията и се борели да останат в нея, да натрупат стаж и да се възползват от всичко, което професията предлага.

Професията на бордния придружител води началото си от 30-те години на XX век, когато първите стюардеси, много от тях медицински сестри, са наети да помагат на пътниците.

Според Асоциацията на професионалните бордни придружители жените са били предпочитани, защото са представлявали „евтин източник на работна ръка“.

Днес средната годишна заплата на борден придружител в Съединените щати е приблизително 70 980 долара според Бюрото по трудова статистика на САЩ.

От витловите самолети до реактивната ера

За Крандал последните шест десетилетия са донесли много повече промени от финансовите.

Тя си спомня как авиокомпанията ѝ започва да заменя старите витлови самолети с шумни бутални двигатели с нови реактивни машини, които предлагат по-висока скорост, по-голям обсег и повече места за пътници.

„По-високо, по-бързо, по-плавно, повече места“, възкликва тя с широка усмивка и блеснали очи, когато си спомня прехода към реактивната авиация.

Казва, че все още може да си представи новите самолети, да усети интериора им и дори да помирише реактивното гориво.

„Тези промени бяха огромни“, разказва тя с въодушевление.

Другото голямо събитие в началото на кариерата ѝ е приемането на Закона за гражданските права от 1964 година.

Крандал отлично помни как това законодателство променя живота на жените, особено в професия, в която преобладават представителките на нежния пол.

Тя си спомня, че първоначално законът е трябвало да забранява дискриминацията само по раса, религия, цвят на кожата и национален произход. Добавянето на думите „и пол“ обаче променя всичко.

Според Националния архив на САЩ забраната за дискриминация по полов признак вероятно е била включена като поправка с надеждата законът да не бъде приет. Вместо това текстът остава и става част от окончателния закон.

„Този закон промени живота на всички нас и на жените в цялата страна, но беше особено важен за бордните придружители“, казва Крандал.

След това стюардесите и жените в много други професии вече могат да се омъжват и да имат деца без страх, че ще бъдат уволнени.

Това отваря пътя за следващите поколения жени да работят като бордни придружители и едновременно с това да имат личен живот извън работата.

คุณแม่ Crandall (ขวา) พนักงานบริการอายุมากที่สุดของ Delta Airlines ประกาศเกษียณตัวเองแล้ว



อยู่กับแวดวงการบิน มาตั้งแต่ปี 1959 ปัจจุบันอายุ 84-86 ปี



ตามกฎ FAA ยังต้องรับการทดสอบเหมือนกับ Cabin Crew รุ่นหลานทุกประการ เพื่อต่ออายุใบอนุญาต



อเมริกามี Cabin Crew รุ่นป้ารุ่นลุงเยอะ… pic.twitter.com/ghbTvVQv3C — papayatop (@papayatop) May 30, 2026

Предаване на щафетата

След 66 години в небето Крандал вече се подготвя да се пенсионира и да предаде щафетата на новото поколение бордни придружители.

Сред тях е Ализе Брусар, която наскоро завършва обучението си в центъра за подготовка на кабинен екипаж на Delta.

Двете се срещат малко след дипломирането на младата служителка.

Крандал описва момента като „дежавю“.

Брусар разказва пред CNN, че още в първия ден от обучението си е трябвало да напише защо иска да стане борден придружител.

По това време тя все още завършва образованието си в Louisiana State University, когато приема предложението за работа.

„За мен най-важното беше истинската емоционална връзка, както със служителите на Delta, така и с пътниците“, казва Брусар.

Именно тази емоционална връзка със света е това, което Крандал цени още от 50-те години.

По време на кариерата ѝ авиацията преживява стремително развитие. Кацането на Луната и появата на легендарния Boeing 747 се случват само десетилетие след като тя започва работа като стюардеса.

„Обичам да си мисля за това като за пътуване в дълга сребриста тръба, но по-бързо и по-високо“, казва тя, разсъждавайки върху всички технологични промени. „Беше едно невероятно образование.“

И все пак някои от най-важните аспекти на професията не са се променили, безопасността и свързването на хората със света.

„Работата е по-трудна и по-дълга“, казва тя, когато сравнява днешната професия с тази от началото на кариерата си.

Днес един самолет Airbus A350-900 на Delta може да превозва 306 пътници, почти осем пъти повече от витловите Martin 404 на Pacific Airlines.

В наши дни Крандал често изпълнява ролята на старши борден придружител по полетите си, най-високата позиция в кабинния екипаж, която отговаря за координацията на останалите служители.

След пенсионирането си тя планира да напише книга и, разбира се, да продължи да пътува.

Любимите ѝ дестинации са Paris, Mumbai и Hong Kong.

„Имах късмет“, казва Джоан Принс Крандал. „В добро физическо здраве съм и все още ми е приятно.“

Само че този път няма да приема поръчки за напитки и няма да изнася инструктаж за безопасност.

Ще бъде просто още един пътешественик, който продължава да открива света.