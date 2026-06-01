Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

На мястото на Ерджан Ебатин е назначен Румен Костадинов

1 юни 2026, 12:43
П о заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност, считано от 1 юни.

На негово място от днес е назначен Румен Костадинов, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Костадинов не е непознат за структурата на варненската екоинспекция. В периода 2003 – 2006 г. той работи в РИОСВ – Варна като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел. След това заема длъжността главен юрисконсулт в Териториална дирекция „Държавен резерв и военновременни запаси“ – Варна.

От 2007 г. досега развива практика като адвокат. Има и допълнителна квалификация в областта на екологията, като е завършил магистратура по специалността „Управление и опазване на екосистемите“.

Успоредно със смяната на ръководството министър Карамфилова е разпоредила и проверка в регионалната инспекция. Инспекторатът към МОСВ ще извърши цялостен преглед на работата на РИОСВ – Варна, като към момента не се съобщават конкретните мотиви за разпоредената инспекция.

Смяната на ръководството идва на фона на засилен обществен интерес към дейността на институциите във Варненска област след разкритията около т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“. Случаят предизвика проверки от няколко държавни институции заради съмнения за незаконно строителство, промяна на предназначението на терени и нарушения на екологичното законодателство.

РИОСВ – Варна е сред ключовите контролни органи в региона. Инспекцията отговаря за контрола върху опазването на околната среда, защитените територии и биологичното разнообразие, управлението на отпадъците, качеството на въздуха и водите, както и за оценките на въздействие върху околната среда на инвестиционни проекти.

Очаква се след приключване на проверката на Инспектората към МОСВ да стане ясно дали ще бъдат предприети допълнителни административни мерки и какви са констатациите относно работата на екоинспекцията във Варна.

