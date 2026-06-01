България

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

Вижте прогнозата за времето и за следващите няколко дни

1 юни 2026, 06:30
Голямо събитие с кауза: София става столица на Световното за спортисти със синдром на Даун

Голямо събитие с кауза: София става столица на Световното за спортисти със синдром на Даун
Схемата „Баба Алино”: Как се строи незаконно цял комплекс

Схемата „Баба Алино”: Как се строи незаконно цял комплекс
От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни
Какво следва за помощите за гориво, детските и пенсиите - говори социалният министър

Какво следва за помощите за гориво, детските и пенсиите - говори социалният министър
Държана под ключ в „Люлин“ от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници

Държана под ключ в „Люлин“ от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници
След огнения ад край Стара Загора: Има ли опасност за населението

След огнения ад край Стара Загора: Има ли опасност за населението
Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

"Виновните сме ние със съпруга ми": Проговори майката на четвъртото момче от купона с дрога в Благоевград

С лънчевото утро в понеделник бързо ще отстъпи място на гръмотевични бури и градушки в Деня на детето, като най-сериозно ще бъде застигната Западна България.

През нощта значителна ще е облачността над Източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър, предимно от запад-северозапад, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в Североизточна България и в централния и източния участък на поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. 

В понеделник преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки.

Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северозапад; ще е слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24°-26° в Североизточна България до 30°-32° на места в Горнотракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. В София максималната температура ще бъде около 27°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

Над планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който по-късно през деня ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за понеделник, 1 юни
Прогнозни температури на НИМХ за понеделник, 1 юни Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 20 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 2 мин. и изгрява в 22 ч. и 30 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

И през следващите дни атмосферата ще остане неустойчива, времето – променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Във вторник ще бъде малко по-хладно, но вятърът ще се ориентира от запад-югозапад, в сряда – от юг-югозапад, и слабо ще се затопли.

В четвъртък от северозапад отново ще проникне относително по-хладен въздух, а през почивните дни пак ще бъде малко по-топло. Дневните температури през периода ще бъдат от 22°-23° до 30°-31°.

Източник: НИМХ    
времето прогноза за времето гръмотевични бури градушки валежи температури Западна България Черноморие планини атмосферна нестабилност
Последвайте ни
Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Найденов:&nbsp;Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск</p>

Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

България Преди 7 минути

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Свят Преди 38 минути

Жители на страната са чули експлозии, а военните увериха, че те са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Свят Преди 1 час

Смущаване на GPS-сигналите за навигацията на полетите и подаване на грешни данни за местоположение и височина - пилоти в Европа ежедневно се сблъскват с тези смущения в региона на Балтийско море. Следите водят към Русия

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Свят Преди 1 час

Защо след 14:00 ч. „Зоната на смъртта“ се превръща в капан без кислород и как нарушаването на този краен срок доведе до най-големите трагедии в алпинизма

,

Двама убити и над 20 ранени при нова размяна на удари между Киев и Москва

Свят Преди 9 часа

Това заяви назначеният от Москва прессекретар на губернатора Владимир Василенко

.

Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

Любопитно Преди 10 часа

Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Свят Преди 10 часа

Украинският президент подчерта, че сънародниците му “имат нужда да видят американската преговорна група” в страната

.

СЗО с добри новини: Пациенти се възстановиха от новия щам на ебола

Свят Преди 10 часа

В петък СЗО съобщи, че пациент се е възстановил от щама Бундибуджо, който се разпространява в момента и за който няма одобрено лечение или ваксина

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Свят Преди 11 часа

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан поддържаше властта си с помощта на медии, които разпространяваха неговата пропаганда

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Свят Преди 11 часа

,

Десетки загинали от експлозия в Мианмар

Свят Преди 12 часа

Мианмар е затънал в гражданска война, откакто военните завзеха властта с преврат през 2021 г.

,

Голям американски град е застрашен от потъване под водата

Любопитно Преди 12 часа

Авторите на изследването смятат, че регионът на практика е „преминал точката на безвъзвратност“ и властите трябва да започнат да планират стратегии за постепенно преместване на населението още сега

Военна техника и войници на САЩ влизат в България на 1 и 2 юни

Военна техника и войници на САЩ влизат в България на 1 и 2 юни

България Преди 12 часа

Колоните ще се придвижват от Гърция към Румъния за операцията „Atlantic Resolve“, като ще бъдат ескортирани от Военна полиция.

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Свят Преди 14 часа

Германия все още не е потвърдила официално доставката

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Свят Преди 14 часа

Ограниченията се въвеждат първоначално за период от 30 дни

.

Франция поиска "спешно заседание" на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в Ливан

Свят Преди 15 часа

Това обяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Метеорологичното лято настъпва с бури и градушки

sinoptik.bg
1

Поставиха метална стълба на Караджов камък

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 юни, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 юни, понеделник

Edna.bg

Аржентина кацна в САЩ със самолет символ на славата

Gong.bg

Фонсека не призна авторитети: след Джокович елиминира и Рууд

Gong.bg

Шефът на строителния контрол във варна пред NOVA: Не съм уволнен

Nova.bg

Започва Пролетният панаир на книгата

Nova.bg