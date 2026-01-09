България

Градският съвет на БСП - София настоява за спешен Конгрес, който да консолидира партията

В този момент БСП не изглежда добре, заяви Иван Таков

9 януари 2026, 11:55
Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени

Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени
Поледиците в София изпратиха над 140 души в

Поледиците в София изпратиха над 140 души в "Пирогов"
Коварен риск

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)
Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища
Остава в сила бедственото положение в Крумовград

Остава в сила бедственото положение в Крумовград
Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици

Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици
БСП планира цялостна промяна на имиджа си

БСП планира цялостна промяна на имиджа си
17 души са приети в

17 души са приети в "Пирогов", пострадали от поледиците в София

Н еобходим е спешен Конгрес, който да консолидира БСП. Около тази позиция се обединиха членовете на Градския съвет на БСП - София на първото им заседание за годината. Тя беше подкрепена с огромно мнозинство 36 часа преди пленума на Националния съвет в събота.

БСП планира цялостна промяна на имиджа си

„В този момент БСП не изглежда добре. Независимо от това как ние оценяваме краткото си участие във властта, обективните индикатори показват, че партията е напът да се превърне в политически аутсайдер”, заяви в изказването си председателят на Градския съвет на БСП – София Иван Таков. Според него става въпрос за критично ниско обществено доверие, нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив, програмна и идейна немощ и политическа безпътица. „Ако в това състояние БСП влезе в очертаващите се все по-ясно на хоризонта предсрочни парламентарни избори, рискува тотално да бъде обезличена. Оздравяването на партията е дълъг процес, но той няма как да продължи, ако не бъдат взети спешни мерки с оглед на предстоящите избори”, алармира Таков.

Ангелов: Левите партии да се обединят срещу Борисов

Той каза пред членовете на Градския съвет, че партията трябва да си постави много ясна и категорична цел - минимум 200 000 гласа на предстоящите предсрочни парламентарни избори. „БСП обаче няма да има никакъв шанс да спечели тези гласове, ако не изпълним три основни задачи”, обясни той. „Въпреки че има с какво да се похвалим от участието в управлението, не съм сигурен, че има кой да ни чуе. Затова, ако влезем в кампанията с идеята, че в нея ще оправдаваме участието в правителството, ще катастрофираме. Оттук следва първата задача - БСП трябва да покаже нов облик. Това касае както лицата, така и идеите и води до втората задача - да представим различна и смела мечта за бъдещето на България. Това не може да се случи без реализирането на третата задача - да консолидираме актива, като покажем единство и целенасоченост и да му дадем смисъл да участва в предстоящата предизборна кампания. Този смисъл може да бъде свързан само с бъдещето на БСП”, категоричен е председателят на Градския съвет в София.

Искат ли социалистите конгрес и нов лидер?

Той беше категоричен, че за постигането на тези задачи е необходим спешен Конгрес. "Конгрес с една основна цел - да консолидира партията. Конгрес, който да не се занимава с междуличностни конфликти и лични амбиции, а да гради бъдещето на партията”, уточни Таков. Той подчерта, че не иска да е част от това ръководство, което „ще остане в историята като ликвидатор на 134-годишната Българска социалистическа партия”.

Източник: БСП/Пресцентър    
БСП Конгрес градски съвет
Последвайте ни
Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Dacia готви достъпно комби на цена около 17 000 евро

Dacia готви достъпно комби на цена около 17 000 евро

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Любопитно Преди 14 минути

Такива смущения могат да засегнат не само технологиите и комуникациите, но и благосъстоянието на хоратa

,

Юлиан Костов e номиниран за SAG-AFTRA Actor Awards като част от актьорския състав на „Белият лотос“

Любопитно Преди 48 минути

Отличията са смятани за едни от най-авторитетните в световната филмова и телевизионна индустрия

„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

Любопитно Преди 1 час

Следващите 50 години планирам да са по-дълбоки, написа тя в социалните мрежи

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Свят Преди 1 час

По време на обширно интервю на четири очи с The New York Times президентът Тръмп показа различните образи, които използва в ролята си. Разговорът премина през редица непредсказуеми обрати

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Свят Преди 1 час

Смята се, че много от жертвите са работници на депото

Как да оцелееш на улицата: Пингвинската походка срещу черния лед

Как да оцелееш на улицата: Пингвинската походка срещу черния лед

Любопитно Преди 1 час

Пухкавите животни са еволюирали, за да се справят с ледените условия - и е време човечеството да вземе пример от тях

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

България Преди 1 час

Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Свят Преди 2 часа

"Навлизаме в свят на велики сили, в който има реално изкушение светът да бъде разпределен", заяви френският президент

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Технологии Преди 2 часа

Голямата четворка на водещите производители на процесори почти изцяло говорят само за това колко добре се справят техните чипове с изкуствения интелект и как ще дефинират новото десетилетие. До степен, че сякаш индустрията забрави всичко останало

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Свят Преди 2 часа

Момичета са на възраст между 11 и 13 години

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

България Преди 2 часа

Случаят се разиграва в ранните часове в четвъртък

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Свят Преди 2 часа

Това е първата предсрочна евакуация в историята на МКС, която е обитавана непрекъснато от 2000 г. насам

Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия

Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 2 часа

Ще бъде ли американският президент възмутен или възхитен от подвизите на звездите на зимните спортове?

.

Тръмп: Властта ми като главнокомандващ е ограничена само от собствената ми моралност

Свят Преди 2 часа

"Нямам нужда от международното право", добави той

Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

Свят Преди 2 часа

"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин

.

Администрацията на Тръмп създава звено срещу измамите

Свят Преди 2 часа

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп заяви, че ще замрази над 10 милиарда долара федерални средства за грижи за деца и семейства в Калифорния

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Пухкава "летяща чиния" над София

sinoptik.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg

Принцесата на Уелс на 44: Празник на силата, грацията и новото начало

Edna.bg

Юлиан Костов e номиниран за SAG-AFTRA Actor Awards като част от актьорския състав на „Белият лотос“

Edna.bg

"Бончук" светва до 2 години, обяви заместник-кметът на Дупница

Gong.bg

Ейса избра София Вергара, докато Григор губеше

Gong.bg

Поледиците в София пратиха 140 души в „Пирогов”

Nova.bg

КЗК ще следи на необоснован ръст на цените на лекарствата

Nova.bg