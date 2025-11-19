България

Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения

Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя

19 ноември 2025, 09:40
Ш офьорът, заловен при гонка във Варненско, е бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения на пътя. Това обяви за „Здравей, България” старши инспектор Димитър Димитров от „Пътна полиция” - Варна, предава NOVA.

Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

„На 18 ноември около полунощ постъпил сигнал в районното за това, че водач във видимо нетрезво състояние заредил гориво на бензиностанция в Дългопол. Дежурната част изпраща екип. Настига го, той не се подчинява на светлинен сигнал и започва гонка. Включват се още екипи. С него е имало пътник, също бил в нетрезво състояние”, поясни Димитров. Полицаят допълни, че на водача са съставени общо пет акта. 

Полицейска гонка на шофьор с 3,42 промила алкохол

Припомняме, че пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьора в понеделник. Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове. Преследването приключило в района на село Ягнило, където преследваният автомобил катастрофирал.

Проверката с техническо средство отчела 2,29 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя. Колата на шофьора е конфискувана. 

Въпреки че преследването било рисково – през нощта и с висока скорост, няма пострадали полицаи.

