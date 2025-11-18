Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

Г онка, продължила 100 километра, се разигра малко след полунощ в понеделник във Варненско. Шофьор, управлявал автомобил след употреба на алкохол, отказал да спре за проверка.

В полицейското преследване са участвали екипи от пет районни управления, предава NOVA. Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове.

Преследването е приключило в района на село Ягнило, където автомобилът е катастрофирал.

Проверката с техническо средство е отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя.