Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията

В преследването са участвали екипи от пет районни управления

18 ноември 2025, 11:25
Рецидивист с 2,29 промила в кръвта катастрофира след 100-километрова гонка с полицията
Източник: iStock photos/Getty images

Г онка, продължила 100 километра, се разигра малко след полунощ в понеделник във Варненско. Шофьор, управлявал автомобил след употреба на алкохол, отказал да спре за проверка.

В полицейското преследване са участвали екипи от пет районни управления, предава NOVA. Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове.

Преследването е приключило в района на село Ягнило, където автомобилът е катастрофирал.

Проверката с техническо средство е отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя.

Източник: NOVA    
