Напрежението в Барселона не стихва: Стотици протестираха срещу арестите след шествието за жилищната криза

С тотици хора участваха днес в демонстрация в Барселона, за да поискат освобождаването на четирима души, които бяха задържани в сряда вечерта след безредици в периферията на протестно шествие заради жилищната криза, предаде ДПА. Проявата, организирана от Организацията на наемателите (COSHAC), премина без сериозни инциденти, съобщиха днес пред ДПА каталунските полицейски сили (Mossos d'Esquadra), като докато COSHAC съобщи в Екс за хиляди участници, градската полиция оцени броя им на около 700.

Hundreds of people in Barcelona have demanded the release of four people who were detained on Wednesday evening after unrest on the fringes of protests against the housing crisis https://t.co/MbaZr6svbQ — dpa news agency (@dpa_intl) November 15, 2026

Съдът нареди предварително задържане без възможност за освобождаване под гаранция за арестуваните, които са обвинени в умишлено повреждане на имущество, нападения над полицейски служители и нарушаване на обществения ред. Говорителката на COSHAC Марта Есприу определи задържанията като „политически мотивирани и явно репресивни“, а вестник „Периодико“ написа днес, цитиран и от други медии, че задържането е „наказателен акт“, целящ да отслаби социалните движения, поради което COSHAC заяви, че ще обжалва заповедите.

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Разнопосочни версии за безредиците и политическо напрежение преди вота

В четвъртък каталунският премиер Салвадор Иля описа участниците в размириците като членове на „анархистки и радикални антисистемни групи“, които са се внедрили в демонстрациите, за да предизвикат хаос. Каталунският министър на вътрешните работи Нурия Парлон ги нарече „шепа престъпници“, които „се занимавали единствено с вандализъм“, а началникът на каталунските полицейски сили Силвия Ката заяви, че те принадлежат към радикални, антидържавни движения, чиято единствена цел е „да посеят хаос и страх“, въпреки че според говорител на полицията към момента няма нови данни относно мотивите и политическата им ориентация.

В същото време репортер на телевизионния канал Ер Те Ве Е, профсъюзен деятел, участници в шествието и новинарски сайтове обвиниха „ултраси“, крайнодесни екстремисти и „неонацистки ултраси“ за безредиците, твърдейки, че те са нападнали и мирно демонстриращи хора.

Лидерът на опозицията Алберто Нунес Фейхо и дясната популистка партия „Вокс“ остро разкритикуваха общата стачка, обявена от синдикатите и групите на наемателите срещу жилищната криза, както и заключителните митинги, като Фейхо обвини премиера от левицата Педро Санчес, че иска да експлоатира за политически цели жилищната криза. Протестите се състояха малко повече от две седмици преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември, които Санчес обяви, след като инициативата му за засилване на защитата на наемателите се провали в парламента поради съпротивата на дясната опозиция.