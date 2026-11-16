Грижа за дървените прибори - повече от естетика, въпрос на хигиена и безопасност

В много домакинства дървените лъжици, шпатули и дъски за рязане са предпочитан избор, често възприеман като по-здравословна алтернатива на пластмасовите кухненски пособия. Този избор обаче изисква и специфична поддръжка, без която дървените прибори могат да се превърнат в потенциален източник на хигиенни рискове. Това посочват експерти по почистване, цитирани в публикация на NBC News.

Макар да се почистват редовно, с времето дървените пособия могат да задържат петна и миризми, а неправилната грижа може да доведе до напукване и да затрудни поддържането на добра хигиена. Затова е важно да се познават и прилагат експертните препоръки за почистване и поддръжка, които помагат за намаляване на риска от замърсяване на храната.

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Правилният метод за почистване стъпка по стъпка

Според експерти по почистване, цитирани в публикация на NBC News, ключът към дълготрайността на дървените прибори е в правилната техника на миене и най-вече на сушене. Процесът не е сложен, но изисква внимание към детайлите.

Експертката по почистване Робин Мърфи от компанията Maid Brigade съветва приборите да се мият веднага след употреба с топла вода и мек препарат за съдове. „Измийте ги след употреба, изплакнете добре и ги подсушете с чиста кърпа. Оставете ги да изсъхнат напълно на въздух, преди да ги приберете“, казва тя.

Кади Дюлюд, собственичка на почистващата фирма Wizard of Homes, допълва, че е важно да се използва гъба или четка за отстраняване на всички остатъци от храна, особено в улейчетата и сглобките. След изплакване приборите трябва да се поставят на сушилник, така че въздухът да циркулира свободно около тях. Оставянето им върху мокра повърхност може да забави изсъхването и да създаде условия за развитие на плесени.

За по-стари, изсъхнали или избледнели дървени прибори и двете експертки препоръчват обработка с минерално масло, предназначено за контакт с храни. След като приборът е напълно сух, малко количество масло се нанася с чиста кърпа и се оставя да попие. Преди повторна употреба трябва да се спазят указанията за съответния продукт. Тази обработка помага да се ограничи изсушаването на дървесината и да се намали рискът от напукване.

Какво да избягваме: съдомиялната машина и агресивните препарати

Един от основните съвети на специалистите е дървените прибори да не се поставят в съдомиялна машина, освен ако производителят изрично не е посочил, че конкретният продукт е подходящ за такова почистване. Продължителното излагане на висока температура и влага може да увреди дървесината. „Това ще доведе до изкривяване или напукване на вашите предмети“, обяснява Дюлюд.

Робин Мърфи добавя, че дървото се разширява при поемане на влага и се свива при изсъхване. Повтарящите се цикли на овлажняване и изсушаване могат да доведат до напукване и образуване на трески, които да попаднат в храната. Затова трябва да се избягва и продължителното накисване. Не се препоръчват и агресивни почистващи средства, като неразредена белина и абразивни прахове или пасти, тъй като могат да увредят повърхността на дървото.

Друга често срещана грешка е използването на растителни масла, например зехтин, за поддръжка. Те могат да гранясват или да оставят лепкав остатък. Затова за тази цел обикновено се препоръчва минерално масло, предназначено за контакт с храни, като се спазват указанията на производителя.

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Кога е време да сменим дървените прибори?

Правилната поддръжка може да удължи живота на дървените пособия, но те не са вечни. Важно е редовно да се проверява състоянието на повърхността им. „Щом започнете да виждате дълбоки пукнатини, е време да спрете да го използвате, защото храна и влага ще попаднат в тях, което може да замърси следващата храна, която приготвяте“, предупреждава Кади Дюлюд.

Ако повърхността е само леко грапава, приборът може да бъде възстановен чрез фино шлайфане, последвано от щателно почистване и подходяща обработка с минерално масло. Дълбоките пукнатини, разцепването или трайно задържащите се неприятни миризми обаче са основания приборът да бъде заменен, за да се намали рискът от бактериално замърсяване.