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След тежкото нападение: Австралийската депутатка Хелън Хейнс започва дълго възстановяване

Лекарите ампутираха двата ѝ крака, след като тя беше ударена с автомобил пред парламентарната си приемна във Виктория

16 ноември 2026, 08:31
След тежкото нападение: Австралийската депутатка Хелън Хейнс започва дълго възстановяване
Хелън Хейнс   
Източник: БТА
  • Австралийската депутатка Хелън Хейнс беше изписана от болница след близо четириседмично лечение.
  • При нападението 65-годишната независима депутатка загуби двата си крака и претърпя ампутации в болница в Мелбърн.
  • 43-годишният Брендан Нюджънт е арестуван и обвинен, като полицията определя случая като целенасочено нападение, но мотивите остават неизяснени.

Австралийската депутатка Хелън Хейнс, която загуби двата си крака след предполагаемо нападение с автомобил миналия месец, беше изписана от болница, съобщи австралийската телевизия „Севън Нюз“ (7NEWS).

65-годишната независима депутатка пострада тежко на 19 октомври, когато беше блъсната два пъти с високопроходим автомобил „Тойота Ленд Крузър“ пред парламентарната си приемна в град Уангарата, щата Виктория.

Австралийската депутатка е в критично състояние, ампутираха крака ѝ

След нападението Хейнс беше транспортирана по въздух до болницата „Алфред“ в Мелбърн, където лекарите бяха принудени да ампутират двата ѝ крака. Днес лечебното заведение потвърди, че тя е изписана след близо четириседмично лечение.

43-годишният Брендан Нюджънт беше арестуван на мястото на нападението и срещу него бяха повдигнати обвинения.

Австралийска депутатка е в критично състояние след нападение с кола, лекарите са ампутирали крака ѝ

Полицията определя нападението като целенасочено, но мотивите на предполагаемия извършител остават неизяснени.

Съпругът на депутатката Фил Хейнс предупреди по-рано, че възстановяването ѝ ще бъде продължително и трудно, но подчерта, че тя е решена да се пребори с последствията от нападението.

Източник: БТА    
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