След тежкото нападение: Австралийската депутатка Хелън Хейнс започва дълго възстановяване

Австралийската депутатка Хелън Хейнс беше изписана от болница след близо четириседмично лечение.

При нападението 65-годишната независима депутатка загуби двата си крака и претърпя ампутации в болница в Мелбърн.

43-годишният Брендан Нюджънт е арестуван и обвинен, като полицията определя случая като целенасочено нападение, но мотивите остават неизяснени.

#BREAKING: The independent MP for Indi has been discharged from the Alfred Hospital in Melbourne, four weeks after she was struck by a car outside her Wangaratta electorate office. https://t.co/kC6ZbxFshG — ABC News (@abcnews) November 16, 2026

Австралийската депутатка Хелън Хейнс, която загуби двата си крака след предполагаемо нападение с автомобил миналия месец, беше изписана от болница, съобщи австралийската телевизия „Севън Нюз“ (7NEWS).

65-годишната независима депутатка пострада тежко на 19 октомври, когато беше блъсната два пъти с високопроходим автомобил „Тойота Ленд Крузър“ пред парламентарната си приемна в град Уангарата, щата Виктория.

Австралийската депутатка е в критично състояние, ампутираха крака ѝ

След нападението Хейнс беше транспортирана по въздух до болницата „Алфред“ в Мелбърн, където лекарите бяха принудени да ампутират двата ѝ крака. Днес лечебното заведение потвърди, че тя е изписана след близо четириседмично лечение.

43-годишният Брендан Нюджънт беше арестуван на мястото на нападението и срещу него бяха повдигнати обвинения.

Австралийска депутатка е в критично състояние след нападение с кола, лекарите са ампутирали крака ѝ

Полицията определя нападението като целенасочено, но мотивите на предполагаемия извършител остават неизяснени.

Съпругът на депутатката Фил Хейнс предупреди по-рано, че възстановяването ѝ ще бъде продължително и трудно, но подчерта, че тя е решена да се пребори с последствията от нападението.