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Принц Хари към украинците: Ще спечелите войната срещу Русия

По време на четвъртото си посещение в страната принцът се срещна с ранени военнослужещи и обеща подкрепа за игрите „Инвиктус“ след края на конфликта

16 ноември 2026, 07:13
Принц Хари към украинците: Ще спечелите войната срещу Русия
Принц Хари се срещна с ранени украински военни и обеща подкрепа след войната   
Източник: БТА
  • Принц Хари посети украинския град Лвов за четвърти път от началото на руската инвазия, където се срещна с ранени военнослужещи и медицински специалисти.
  • Той изрази увереност, че Украйна ще спечели войната, и обеща подкрепа за организирането на игрите „Инвиктус“ в страната след края на конфликта.
  • Украйна планира да изпрати 60 състезатели на игрите в Бирмингам догодина, а Хари наблюдава подготовката на ветерани по ръгби в инвалидни колички.

Британският принц Хари се срещна с ранени украински военнослужещи по време на двудневно посещение в Украйна, като изрази увереност, че страната ще спечели войната срещу Русия, и обеща да съдейства за организирането на спортните игри за ветерани „Инвиктус“ в Украйна след края на конфликта, предаде Ройтерс.

При четвъртото си посещение в Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. Хари посети западния град Лвов, където участва в конференция за медицински специалисти, организирана от специализирана клиника за пострадали по време на войната.

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„Вие ще спечелите войната и след това ще имате всички предпоставки за успех“, заяви принцът пред участниците в конференцията в събота. От съображения за сигурност думите му бяха публикувани едва след като той напусна Украйна.

По време на друго събитие Хари наблюдава тренировка по ръгби в инвалидни колички на украински ветерани, които се подготвят за игрите „Инвиктус“ догодина в английския град Бирмингам. Украйна планира да изпрати 60 състезатели на турнира, основан от принца през 2014 г., когато той все още служи в британската армия.

„Когато войната приключи и Украйна победи, ще бъдем готови да ви подкрепим в организирането на игри „Инвиктус“, заяви Хари пред ранените ветерани.

Принц Хари пристигна изненадващо в Украйна

По традиция членовете на британското кралско семейство избягват да коментират политически въпроси, макар че крал Чарлз Трети и други високопоставени представители на монархията многократно са изразявали подкрепата си за Украйна.

Принц Хари, който вече не изпълнява официални задължения като член на кралското семейство, заема по-категорична публична позиция по темата. По време на предишно посещение в Украйна тази година той призова руския президент Владимир Путин да сложи край на войната и настоя САЩ да предприемат по-решителни действия.

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Принц Хари се срещна с ранени украински военни и обеща подкрепа след войната
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Принц Хари се срещна с ранени украински военни и обеща
Принц Хари се срещна с ранени украински военни и обеща
Принц Хари се срещна с ранени украински военни и обеща
Принц Хари се срещна с ранени украински военни и обеща
Източник: БТА    
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