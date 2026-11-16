Зеленски подготвя среща на Коалицията на желаещите за позицията на Европа

Володимир Зеленски обяви подготовка за среща на „Коалицията на желаещите“, която трябва да изработи обща европейска позиция в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Украинският президент настоя тристранният формат Украйна–САЩ–Русия да бъде разширен и укрепен, а предстоящото заседание на Контактната група за военна помощ да изпрати сигнал за продължаваща подкрепа.

Зеленски обвини Москва, че съсредоточава ударите си върху електропреносната инфраструктура, като посочи Днепропетровска област като най-тежко засегната от началото на септември.

VIDEO | Ukranian President Volodymyr Zelenskyy says "We are preparing a meeting of the Coalition of the Willing. It is an important meeting, and it could be a historic one. We can define a 100% strong European position for victory. The trilateral format of Ukraine–America–Russia must become not just a quadrilateral format, but also significantly stronger. We are also preparing a review of the work of the existing coalitions in support of Ukraine" (Source: Volodymyr Zelenskyy's 'X' Handle) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски обяви вчера, че се подготвя среща на т.нар. Коалиция на желаещите, обединяваща съюзниците на Киев, която според него може да се окаже историческа, предаде Франс Прес. Целта е да бъде определена позицията на европейските страни в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

„Подготвяме среща на Коалицията на желаещите. Това е важна среща, която може да се окаже историческа“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение. „Можем да определим силна европейска позиция, която да подкрепя на 100 процента победата“, добави той.

Украинският президент съобщи също, че през следващата седмица се предвижда заседание на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна. Според него то трябва да бъде резултатно и да изпрати силен сигнал към Русия, че Украйна няма да остане без подкрепа.

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Тази седмица европейските страни обявиха, че Франция, Великобритания, Полша, Германия и Италия, заедно с институциите на Европейския съюз, ще представляват Европа в предстоящите преговори за Украйна.

Досега преговорите за прекратяване на войната се водеха в тристранен формат между Украйна, Русия и САЩ, като Москва се стреми да държи европейските страни извън преговорния процес.

„Тристранният формат Украйна – САЩ – Русия трябва не само да се превърне в четиристранен, но и да бъде значително укрепен“, подчерта Зеленски.

Зеленски: Готови сме за преговори във всякакви формати

Междувременно Русия продължава масираните удари срещу Украйна с наближаването на зимата, включително по време на двудневните преговори, проведени тази седмица в Абу Даби.

Според Зеленски новата стратегия на Москва е да избира определен регион и да съсредоточава ударите си там в продължение на няколко дни, като атакува електропреносните мрежи и подстанциите.

Той посочи, че Днепропетровска област в Централна Украйна е най-тежко засегната от началото на септември. Руските удари често оставят хиляди хора без електричество на фона на понижаващите се температури.