Микропочивки, хоби ваканции и носталгия: Седем тенденции в пътуванията за 2027 г.

К акво е общото между вдъхновените от фентъзи бягства, носталгичните ваканции и един нов вид мъжки пътувания? Те разкриват как променящото се отношение към всичко - от технологиите до личните взаимоотношения - влияе върху това къде отиваме и какво очакваме от почивките си.

От търсене на по-дълбока връзка до потапяне в неземни дестинации - ето седемте тенденции в пътуванията, които да следим през 2027 г., пише ВВС в свой материал.

1. Фантазията пред реалността

Следващата година пътешествениците все по-често ще търсят места, които изглеждат като от друг свят - независимо дали става въпрос за зрелищни точки за наблюдение на звезди и древни руини, или за пейзажи, обгърнати от митове и фолклор. Според прогнозите за пътувания на Booking.com за 2027 г., 65% от анкетираните туристи са изразили интерес към паранормални преживявания по време на път, включително истории за духове и свръхестествени срещи. В същото време докладът Pinterest Predicts 2026 отбелязва скок в търсенията, свързани с мистични пейзажи, като "естетиката на Шотландските планини" бележи ръст от 465%, а "ефирните места" - с 45%.

PR агенцията за туризъм Lemongrass посочва, че нарастващата популярност на "романтъзи" литературата, която съчетава романтика и фентъзи, спомага за засилването на интереса към тези приказни бягства. Привлекателността им обаче надхвърля красивите гледки - става въпрос за откъсване от ежедневието и навлизане в една различна реалност.

"Накъдето и да погледнем в нашите културни проучвания, виждаме хора, които търсят усещане за благоговение", казва културният футурист Жасмин Бина, главен изпълнителен директор на Concept Bureau. "Те искат да се почувстват свързани с нещо по-голямо от самите тях, да се потопят в нещо, което ги обгръща изцяло.", добавя още.

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2. Мъжките пътувания порастват

Традиционният уикенд с голф по мъжки претърпява промяна, като ново поколение групови почивки разбива стереотипите за това как пътуват мъжете.

Според доклада за тенденциите на Lemongrass за 2027 г., мъжките пътувания се фокусират все повече върху емоционалното благополучие чрез ритрийти, създадени да насърчават общуването, самоанализа и по-откритите разговори за мъжествеността. Позовавайки се на проучване на Bupa UK, докладът отбелязва, че 50% от мъжете са се сблъсквали с проблеми с психичното здраве на фона на променящите се нагласи към самотата, прегарянето (бърнаут), баланса между работата и личния живот и финансовата несигурност. Груповите пътувания осигуряват подходяща среда за тези дискусии, както отбелязва изследователят Левисън Ууд в доклада: "Това, което научих, е, че мъжете често говорят най-искрено, когато самият разговор не е основната цел. Те споделят, докато вървят, лагеруват, хранят се заедно или преодоляват някакво предизвикателство."

"Виждам как тази тенденция набира скорост, особено сред мъжете", казва Бина. "Терапията и саморефлексията навлязоха във всяка сфера на живота. Намираме се в културен момент, в който определението и границите на мъжествеността се разширяват значително.", добавя още.

3. Машина на времето за ваканции

През 2027 г. пътешествениците се стремят да си върнат безгрижната радост от детството, заменяйки отговорностите на възрастните с простите удоволствия да се почувстват отново деца.

Според Expedia, 57% от анкетираните туристи биха резервирали пътуване в стил "не за възрастни" през 2027 г., като при поколението Z и милениалите този дял достига 71%. Туристическите компании отговарят с преживявания, насочени към това чувство на носталгия и приключенски дух. Walt Disney World откри салон само за възрастни в парка Epcot и предлага късни вечерни събития в тематичния парк, докато Universal Studios Japan стартира нощувки само за възрастни в рамките на "Halloween Horror Nights". На други места курорти и круизи само за възрастни обещават безгрижни бягства, при които организацията и битовите детайли са изцяло поети от домакините.

"Все по-често виждаме хора, които изпитват по-малко притеснение и открито се отдават на нещата, които наистина обичат", казва Бина. "Гледам на това не толкова като на бягство от отговорности, а по-скоро като на търсене на пълно откъсване от реалността. Когато говорите с хора, които посещават тематични паркове само за възрастни, те ще ви кажат, че тези места ги карат да се чувстват по-сигурни и по-оптимистични - сякаш в света отново има ред.", добавя още.

4. Хората пред пикселите

С навлизането на изкуствения интелект в ежедневието, пътуващите все повече търсят нещо, което технологиите не могат да осигурят: истинска човешка връзка. Докато 40% от американците вече използват изкуствен интелект за задачи като планиране на пътувания, проучванията в индустрията показват, че споделените преживявания и смисленото общуване стават все по-важни.

Според доклада за тенденциите на Hilton за 2027 г., 60% от анкетираните туристи са по-привлечени от водни уелнес процедури, когато могат да ги споделят с други хора. Междувременно Skyscanner отчита ръст на резервациите за големи групи. За човешкия контакт си струва да се плати, посочват от Priceline: в скорошно тяхно проучване 66% от американците са заявили, че биха платили допълнително за изключително персонално обслужване.

"Всичко стана синтетично", казва Бина. "Дийпфейк технологии, шефове, които пращат на екипите си безсмислени текстове, генерирани от ChatGPT, подвеждащи опаковки - заобиколени сме от изкуственото и нереалното. Истинската връзка е рядкост и се търси усилено.", добавя още.

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5. Възходът на хоби ваканциите

За все по-голям брой пътуващи почивките не означават просто пълно изключване, а откриване на нови интереси и тренировка за ума. Макар образователните ваканции да не са новост, актуалната тенденция поставя силен акцент върху хобитата и удоволствието от играта.

Според Hilton, пътешествениците от поколението Z са почти два пъти по-склонни от бейби бумърите да искат да се приберат у дома с ново увлечение, което да продължат да развиват. В същото време платформата за ваканционни имоти Vrbo отчита нарастващо търсене на "хоби хъбове" - къщи, подходящи за всичко от занаятчийски курсове и фотографски уикенди до обиколки за антики.

"Това е наистина красиво отражение на цялостния ни културен завой към играта", казва Бина. "Хобитата ни връщат в собствените ни тела и ни вкарват в състояние на пълна погълнатост по начин, по който съвременният, комерсиализиран уелнес може би никога не би успял.", добавя още.

6. Бързи "хапки" пътуване

Минипочивките стават още по-кратки. През 2027 г. пътуващите все по-често ще залагат на еднодневни бягства - независимо дали за концерт, спортно събитие, отбелязване на важен повод или просто за кратко презареждане.

Според Hotels.com, 79% от анкетираните туристи планират да резервират еднодневно пътуване през следващата година, като при поколението Z и милениалите този дял достига 83%. Търсенията за еднодневни почивки също са се увеличили с близо 10% на годишна база. Наречени "пътувания на малки хапки", тези кратки бягства предлагат бързо разтоварване между големите отпуски, като 71% от респондентите споделят, че те им помагат да издържат до следващото си по-дълго пътуване.

На фона на нарастващите разходи за живот и икономическата несигурност, привлекателността на по-кратките и потенциално по-достъпни бягства е напълно обяснима.

"Кратките пътувания са част от по-широка тенденция към минимизация, редом с културата на малките удоволствия, минидомовете и микросватбите", казва Бина. "Това е продиктувано от икономиката, но и пасва на все по-натовареното ежедневие на хората. По-малкото не означава по-оскъдно - всъщност е точно обратното. Когато нещо е кратко, имаме нужда то да бъде още по-интензивно, за да задоволи желанията ни.", добавя още.

7. Уникално и неповторимо

През 2027 г. върховният символ на социален статус може да се окаже преживяване, което никой друг не може да повтори. От еднократни културни събития до редки срещи с необикновени хора и места - пътешествениците търсят уникални изживявания. Агенциите наричат това "неповторимо пътуване" - преживявания, чиято стойност се крие в тяхната рядкост и автентичност, а не в цената им. Бина обяснява, че всичко това е свързано с променящата се представа за престиж.

"Професор Силвия Белеца от Колумбийския университет казва, че печелим статус в обществото, като създаваме дистанция от масовото, а дълго време парите бяха тази дистанция", посочва Бина. "Ако сте разполагали с достатъчно средства да пътувате до престижни топ дестинации, богатството ви е осигурявало тази дистанция. Днес обаче, когато всеки може да имитира охолен живот в социалните мрежи, парите вече не гарантират уникалност. Затова новият статус идва от неповторимите преживявания - начин да се отличиш чрез достъп и познания, които никой друг няма.", добавя още.