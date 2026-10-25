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Армения спечели детската „Евровизия“ 2026, DARA взриви сцената в Малта

13-годишната Наре триумфира в Малта с песента „Boo!“, докато българската изпълнителка DARA се изяви на сцената като специален гост в паузата на шоуто

Стела Христова Стела Христова

25 октомври 2026, 12:21
Армения спечели детската „Евровизия“ 2026, DARA взриви сцената в Малта
Източник: EBU/БТА

А рмения спечели 24-тото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“, който се състоя на 24 октомври в Малта. Победителка стана 13-годишната Наре с песента „Boo!“, която събра общо 202 точки. В музикалната програма на събитието взе участие и българската певица Дара (DARA), която е победителка в тазгодишната „Евровизия“ при възрастните.

DARA изпълни своя победен хит „Bangaranga“ по време на паузата в конкурсната програма. На сцената се изяви и миналогодишната победителка в детската „Евровизия“ – Лу Дельоз от Франция, която представи парчето „Ce Monde“.

За Армения това е трета по ред победа в детския песенен конкурс след предишните им успехи през 2010 и 2021 г. Младата изпълнителлка Наре, която е родом от Ереван, е участвала четири пъти в националната селекция, преди да успее да си заслужи правото да представи страната си на международната сцена.

В крайното класиране на второ място се нареди 10-годишният Лукас Паулано от Испания с песента „Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)“ и актив от 184 точки, а на трета позиция застана 12-годишният Алек от Франция с „Comment Tu Vas?“ и 165 точки.

В тазгодишното издание на надпреварата участие взеха 48 млади таланти на възраст между 9 и 14 години, представляващи 16 различни държави. Събитието се проведе пред приблизително 4000 зрители в Малтийския център за панаири и конгреси в град Та' Кали, а милиони други го наблюдаваха чрез телевизионните екрани и онлайн платформите.

Победителят беше излъчен чрез комбинация от вота на националните журита и зрителския онлайн вот, като всеки компонент формираше по 50 процента от крайната оценка. Водещи на бляскавото шоу бяха певиците Гая Каучи и Дестини (и двете бивши победителки в детската „Евровизия“), както и телевизионният водещ Кийн Кутаджар, като Малта прие музикалния форум за трети път в своята история.

Редактор: Стела Христова
Източник: Христо Кьосев/БТА    
Детска Евровизия Армения Наре Малта Дара песенен конкурс музика
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