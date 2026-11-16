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Помага ли наистина магнезият за по-добър сън? Какво казват експертите и кой вид да изберем

От вирусните напитки в социалните мрежи до аптечните рафтове – магнезият е новият хит за спокойна нощ. Лекари и диетолози обаче предупреждават: не всяка форма действа приспивателно, а грешният избор може да ви изпрати директно в тоалетната

16 ноември 2026, 06:36
Помага ли наистина магнезият за по-добър сън? Какво казват експертите и кой вид да изберем
Източник: Getty images/ iStock

Н езависимо дали рекламират нашумелия в социалните мрежи коктейл за сън („sleepy girl mocktail“), или розови разтворими напитки, уелнес инфлуенсърите не спират да хвалят магнезия като вълшебно средство срещу безсъние. Но работят ли наистина тези добавки, пише CNN.

„Магнезият е жизненоважен минерал, необходим за над 300 процеса в организма“, обяснява нюйоркският диетолог Саманта Касети. Той подпомага съня, като участва в производството на хормона мелатонин, но освен това регулира кръвната захар, кръвното налягане, мускулната функция и здравето на нервната система.

Препоръчителният дневен прием за възрастни е между 310 и 420 милиграма, които можем да си набавим чрез тъмнозелени листни зеленчуци, бобови култури, ядки, семена и пълнозърнести храни. Ако обаче обмисляте хранителна добавка, изборът на правилната форма е от решаващо значение, предупреждава д-р Анита Шелгикар, професор по неврология и специалист по медицина на съня в Мичиганския университет.

Кой вид магнезий за какво помага?

На пазара има различни съединения на минерала, които се усвояват по различен начин и имат различен ефект върху тялото:

Магнезиев глицинат (бисглицинат): Това е най-предпочитаната форма за сън. Глицинът е аминокиселина с успокояващ ефект върху нервната система, която освен това е изключително щадяща за стомаха.

Магнезиев цитрат: Често изненадва хората неприятно – вместо да ви приспи, може да ви накара да тичате към тоалетната. Цитратът привлича вода в червата и има силно слабително действие, като може да причини спазми и газове.

Магнезиев оксид: Усвоява се значително по-слабо от глицината и цитрата, но също има лаксативен ефект и се използва основно при тежък дефицит.

Магнезиев малат: По-рядко предизвиква стомашни проблеми и често се препоръчва за повишаване на енергията и облекчаване на мускулни болки. Ако болката е причината да не спите добре, тази форма може косвено да помогне.

Магнезиев L-треонат: Разработен от учени в Масачузетския технологичен институт (MIT), той преминава кръвно-мозъчната бариера и директно повишава нивата на магнезий в мозъка. Свързва се основно с подобряване на паметта, концентрацията и намаляване на стреса.

Какво показва науката?

Макар научните доказателства за директна връзка между магнезия и съня да са все още ограничени, някои скорошни проучвания дават обещаващи резултати:

Изследване от 2025 г. сред 134 възрастни установява, че приемът на 250 мг магнезиев бисглицинат дневно значително намалява симптомите на безсъние още на четвъртата седмица.

По-ранен анализ показва, че възрастни хора с инсомния, приемали добавки в продължение на няколко седмици, заспиват средно със 17 минути по-бързо и спят с около 16 минути по-дълго.

Според експертите магнезият помага най-вече индиректно – като понижава нивата на хормона на стреса кортизол и отпуска мускулатурата.

Кога магнезият може да бъде опасен?

„Това, че нещо е натурално, не означава автоматично, че е безопасно“, предупреждава Саманта Касети.

Хората с бъбречни, сърдечносъдови или стомашно-чревни заболявания трябва да бъдат особено внимателни. Когато бъбреците не могат да филтрират правилно излишъка, магнезият може да се натрупа в кръвта до опасни нива.

Приемът на над 350 мг магнезий дневно от добавки крие риск от предозиране (магнезиева токсичност), чиито симптоми включват ниско кръвно налягане, гадене, повръщане, неравномерен сърдечен ритъм и затруднено дишане.

Експертите съветват преди да посегнете към хапчетата, да преразгледате навиците си – хигиената на съня, времето пред екраните и стреса. Ако проблемите продължат повече от няколко седмици, консултацията с лекар е задължителна, за да не прикривате по-сериозен здравословен проблем.

Източник: CNN    
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