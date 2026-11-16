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От скъпата стая до незабравимото приключение - новото лице на лукса

Персонализираното обслужване, удобството и уникалните преживявания стават водещи за пътешествениците, които търсят ново измерение на лукса

16 ноември 2026, 06:38
От скъпата стая до незабравимото приключение - новото лице на лукса
Източник: iStock
  • Луксозните пътувания все повече се фокусират върху персонализацията, удобството и уникалните преживявания, а не само върху скъпите хотели. Глобалният пазар надхвърля 1,6 трилиона долара и се очаква почти да се удвои до началото на 30-те години.
  • Туристите очакват безпроблемна организация на цялото пътуване - от транспорта и багажа до ресторантите и заниманията.
  • Според представители на туристическия сектор истинският лукс вече е в потапящите преживявания и индивидуалното отношение, които оставят траен спомен.

Представите за луксозните пътувания се променят, като пътешествениците все повече ценят достъпа, удобството и преживяванията за сметка на традиционните белези на луксозното гостоприемство. Според Grand View Research глобалният пазар на луксозни пътувания се оценява на над 1,6 трилиона долара и се очаква почти да се удвои до началото на 30-те години на XXI век.

Пътуващите планират почивките си все по-рано, резервират ресторанти и занимания и очакват цялото пътуване да протече безпроблемно. Багажът, оборудването, транспортът и други подробности, които доскоро можеха да се смятат за допълнителни услуги, вече се превръщат в очаквана част от преживяването.

„Трябва да контролираш всичко от момента, в който клиентите напуснат дома си, до завръщането им“, заяви Дерек Стивънс, собственик и главен изпълнителен директор на Circa Resort  и на други обекти в Лас Вегас, пред присъстващите на конференцията New Destinations на Newsweek през септември.

Саша Гил, главен изпълнителен директор на United Waterways, се присъедини към Стивънс на сцената и сподели сходна гледна точка. По думите му круизният кораб не е просто средство за придвижване от една дестинация до друга. Той е хотел, обстановка и част от самото преживяване, а не просто транспорт между различни места. Така пътешествениците могат да се придвижват между градове, докато спят на борда, и да се събуждат готови да ги разгледат.

Източник: iStock/Getty Images

„Дестинацията е мястото, което посещавате“, каза Гил. Корабът осигурява непрекъснатостта, комфорта и преживяването по време на пътуването, докато всяко пристанище предлага нещо различно. Дори когато условията по реките налагат промени в маршрута, операторите се стремят да запазят цялостното преживяване на гостите, обясни той.

Това поставя акцент върху персонализацията и върху съчетаването на кораба с дестинацията. Гил разказа как подробното познаване на местата позволява да се определи кога гостите да посещават музеи и как да опознават градовете чрез занимания като колоездене и каякинг. Парадоксът при лукса обаче е, че колкото повече харчат клиентите, толкова по-трудно е да бъдат впечатлени.

Стивънс даде прост пример. „Ако имате пътешественик, когото можете да изненадате и зарадвате, това може да стане с нещо толкова обикновено като една бира“, каза той. Но когато гостът плаща хиляди долари на вечер, очакванията са значително по-високи.

Социалните мрежи допълнително повишават изискванията. Пътешествениците пристигат с подробни познания за дестинациите и с все по-ясна представа какво очакват да преживеят.

Източник: iStock/Getty Images

Според Гил резултатът е по-широко преосмисляне на понятието за лукс. „Днес пътуването е потапящо преживяване, а не просто ексклузивно преживяване“, заяви той.

Това може би е най-съществената промяна, която се случва в сферата на луксозните пътувания. Продуктът вече не е просто хотелска стая, кораб или дестинация. Той обхваща цялото преживяване, като все по-често самото пътуване е част от онова, за което клиентите плащат.

За индустрията на луксозните пътувания тази разлика е от съществено значение. Конкурентното предимство вече не се изчерпва с това да притежаваш най-скъпата стая. То се състои в създаването на преживяване, което пътешествениците трудно биха могли да повторят другаде или да забравят.

„Персонализацията е най-доброто преживяване“, заяви Едуар Швоб, старши вицепрезидент по развитието в Luxury Americas, Raffles и Orient Express Global, които са част от портфолиото на брандовете на Accor.

Източник: Newsweek     
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