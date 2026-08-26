Каква е последната информация по делото „Кръв и чест” и какво се знае за действията на групата

Д елото срещу тримата обвиняеми по разследването на пловдивското разклонение на „Кръв и чест“ – с окончателно решение за мерките им за неотклонение. Соченият за лидер на неонацистката група остава в ареста, а другите двама обвиняеми - баща и син, излизат с парични гаранции съответно с 1000 и 800 евро. Какво може да бъде тяхното влияние върху младите хора, пише NOVA.

Прокурорът на делото Галина Андреева от Окръжна прокуратура-Пловдив заяви, че мярката е най-тежка, тъй като е необходимо да се възпрепятства възможността да привличат все повече млади хора, както и да не извършат още едно престъпление.

„Това не е клуб, който е създаден за гледане на мачове и пиене на бира, не е и за водене на исторически или политически дебати. Символиката му свидетелства за проповядване на омраза към различни категории хора, която да прерасне към насилнически действия”, обясни тя.

Андреева обясни, че ролята на бащата и сина е свързана с разширяването на групата и привличането на все повече непълнолетни лица към групата. Тя е наброявала между 40 и 50 души.

„Установено е, че членовете на клуба са изпитали притеснение, че тяхната идеология би могла да бъде свързана с убийството на Младежкия хълм, подари което са получени консултации как да се държат при интерес на органите към тях. Сред тези хора е и соченият за тартор”, уточни Андреева.

Прокурорът обясни какво представлява доказването в групата. По думите му имало пробен период, в който било необходимо да се докажат чрез извършване на насилствени действия и да бъдат представени доказателства.