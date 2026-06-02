Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Охранител на поп звездата бе нападнат от 31-годишен мъж, опитал се да разбие вратата на дома ѝ в Холивуд Хилс след седмици на тайно следене

2 юни 2026, 12:22
С ъдът в Лос Анджелис издаде временна ограничителна заповед срещу 31-годишен мъж, който е преследвал поп звездата Сабрина Карпентър и е направил опит да нахлуе в дома ѝ. Изпълнителката сподели, че действията му са предизвикали у нея „тежък и постоянен емоционален стрес“ и силен страх за сигурността ѝ, съобщава NBC News.

Съгласно съдебното решение, на Уилям Епългейт е забранено да се приближава на по-малко от 90 метра от Сабрина Карпентър, нейната сестра Сара и партньора ѝ, които живеят заедно в къща в тузарския квартал Холивуд Хилс.

Певицата подаде молба за защита от граждански тормоз миналия петък. В документите се посочва, че на 23 май Епългейт е стигнал до входната врата на дома на Карпентър и се е опитал да я отвори със сила – ескалация на преследваческо поведение, започнало още около 20 април.

„Неговото непрекъснато преследване, навлизане в чужда собственост и следене ми причиниха тежък емоционален стрес. Страхувам се от това какво би могъл да направи, ако не бъде спрян от съда“, пише Карпентър в официалната си декларация.

Според показанията на детектив от полицията в Лос Анджелис, когато охраната на имота се е задействала на 23 май, Епългейт е нападнал и ударил охранителя. Кадри от охранителните камери „Ring“ показват момента, в който гардът се изправя срещу натрапника с фенерче в ръка.

Съдебните документи разкриват, че служителят по сигурността е наредил на мъжа да напусне пределите на имота, но той категорично отказал. Нападателят твърдял, че познава Сабрина и че тя го очаква – твърдение, което съдът определи като „абсурдно и напълно невярно“.

Епългейт отказал да си тръгне до пристигането на полицията. Водещият детектив по случая, който е експерт в управлението на заплахи, отбелязва, че мъжът е развил „тревожна и ирационална фиксация“ към поп звездата.

След като бил арестуван за незаконно проникване в чужда собственост (леко правонарушение), мъжът се върнал в квартала през следващите два дни, разказва Карпентър. Той паркирал своя автомобил „Toyota Prius“ наблизо и свалил седалката си назад, за да бъде трудно забележим, докато извършвал „целенасочено наблюдение и тормоз“. Мъжът си тръгвал едва след като съседи или екипи викали полиция.

След тези инциденти екипът по сигурността на певицата установил чрез записи, че Епългейт е паркирал в района и се е приближавал „прогресивно по-близо“ до къщата ѝ още от края на април.

„Неговото налудничаво настояване, че ме познава и че съм го чакала, е показателно за опасна и ирационална фиксация“, допълва изпълнителката на хита „Espresso“.

Ограничителната заповед покрива също работното място и автомобила на Карпентър. На Епългейт е изрично забранено да я тормози, заплашва, контактува с нея или да я следи. Случаят е предаден на прокуратурата в Лос Анджелис, която трябва да реши какви точно обвинения да му повдигне, а съдебното изслушване по казуса е насрочено за 18 юни.

Източник: NBC News    
