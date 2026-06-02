Ще поевтинеят ли храните? Защо производителите са скептични и за какво предупреждават

Според бранша натискът може да се отрази на качеството и да затрудни българските фермери

2 юни 2026, 10:16
П редставители на хранително-вкусовия сектор поставят под съмнение прогнозите за значително поевтиняване на основните хранителни продукти. Според изпълнителния директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов очакванията за намаление на цените с около 15% трудно могат да бъдат реализирани при настоящите пазарни условия.

В ефира на „Здравей, България“ той коментира, че държавата следва да осигурява ясни правила за работа на пазара, без да се намесва пряко в механизмите на свободната конкуренция, които действат в рамките на Европейския съюз.

По думите му част от обсъжданите законодателни промени съдържат положителни мерки за защита на българските производители. Те често се оказват в по-слаба позиция при преговорите с големите търговски вериги и не разполагат със същата пазарна тежест като големите международни доставчици.

Михайлов посочи, че през последните години натискът върху изкупните цени на продукцията се засилва. Според него това принуждава производителите непрекъснато да търсят начини за намаляване на разходите, което в определени случаи може да се отрази и на качеството на предлаганите продукти.

Той обърна внимание и на проблема с нелоялните търговски практики, срещу които работят както националните институции, така и Европейският съюз. По думите му съществува риск българските производители постепенно да губят пазарни позиции за сметка на по-конкурентни вносни стоки.

Данните за свиневъдния сектор показват, че през последната година в България е отчетено най-високото производство на свинско месо за последните близо 20 години. Произведените количества достигат около 96 хил. тона.

Въпреки това местното производство покрива едва около 40% от потреблението в страната. Годишното търсене на свинско месо в България е приблизително 220 хил. тона, което налага значителен внос.

Основните количества свинско месо идват от държави като Испания, Германия, Франция, Белгия и Нидерландия.

Темата за цените на храните е сред най-коментираните през последните месеци на фона на инфлационния натиск и повишените разходи за производство. Правителството и различни браншови организации обсъждат мерки за скъсяване на веригата между производители и потребители, както и възможности за по-голямо присъствие на български продукти в търговските вериги.

Икономисти обаче нееднократно са предупреждавали, че административното влияние върху цените има ограничен ефект, а крайната стойност на храните зависи от редица фактори – разходи за суровини, енергия, транспорт, труд и международна конкуренция.

На този фон представители на сектора остават предпазливи към прогнозите за рязко поевтиняване на хранителните продукти в краткосрочен план.

