Само 3 месеца след смъртта на актьора Джеймс Ван Дер Бик: Бившата му съпруга вдигна сватба

А ктрисата Хедър Маккомб, бивша съпруга на звездата от „Кръгът на Доусън“ Джеймс Ван Дер Бик, сключи брак с колегата си Скот Майкъл Кембъл. Щастливото събитие се случва само три месеца след внезапната и болезнена загуба на актьора, който почина от рак, съобщава People.

В събота, 30 май, Маккомб се врече във вечна вярност на своя избраник. „Вчера със Скот, под Божия завет, официално се оженихме. Церемонията води прекрасната ми сестра, заобиколени от хората, които обичаме най-много на света, в любимия ни град Мисула, щата Монтана“, сподели развълнуваната Хедър в Instagram и добави: „Сърцата ни са пълни и смирени пред цялата любов, с която бяхме обградени“.

49-годишната Маккомб, която беше омъжена за покойната звезда от „Кръгът на Доусън“ (Dawson’s Creek) в периода от 2003 до 2010 г., благодари на всички, които превърнаха уикенда в „наистина магическо изживяване“.

От красивите кадри на фотографа Денис Уебър се вижда, че за големия ден булката е заложила на дантелена сватбена рокля с дълъг шлейф и воал, съчетана с огърлица с кръст. Младоженецът – 54-годишният Кембъл, изглежда изключително елегантно в бяло сако, черен панталон и черна папийонка.

Двойката сключи брак на изискана церемония на открито в Монтана пред погледите на внушителен брой шафери. Маккомб позира с 13 свои приятелки, докато Кембъл беше подкрепен от 12 кавалери.

„Сега седим тук и броим благословиите си“, добави Маккомб в публикацията си.

Кембъл, който също е актьор, не скри вълнението си в социалните мрежи: „Повече от благословен съм за тази най-невероятна седмица, в която се ожених за тази красива душа. Благодаря на всички приятели и роднини!“

Щастливото събитие за Хедър Маккомб идва точно три месеца след сърцераздирателната кончина на първия ѝ съпруг. Джеймс Ван Дер Бик си отиде на 11 февруари на 48-годишна възраст след тежка битка с рак на дебелото черво в трети стадий.

Тогава актрисата сподели емоционално послание в памет на бившия си партньор: „Сърцето ми е разбито от загубата на любимия Джеймс. Скърбя дълбоко заради невероятната му съпруга Кимбърли, красивите му децата и цялото му семейство. Седя тук с огромна благодарност за специалната връзка, приятелство и обич, които споделяхме с Джеймс в продължение на десетилетия. Ще пазя като съкровище последните топли думи, които си разменихме“.

Маккомб, която познава Ван Дер Бик още преди голямата му слава, го описа като „чиста душа, изпълнена със светлина, талант и дълбока вяра в Бог“.

След развода им през 2010 г. Джеймс Ван Дер Бик откри щастието отново и се жени за Кимбърли Маркс. Двамата имат шест деца – Оливия (15 г.), Джошуа (14 г.), Анабел (12 г.), Емилия (10 г.), Гуендолин (7 г.) и Джеремая (4 г.).

В средата на май Кимбърли отбеляза три месеца от смъртта на съпруга си с думите: „Да кажа, че сърцето ми е разбито, е меко казано. Думите не могат да опишат какво е скръбта. Първоначалният шок отмина и реалността започва да се настанява... Той ми липсва ужасно много. Липсва на всички ни“.