Tестваха системата BG-ALERT в цялата страна

Обновена преди 1 час / 2 юни 2026, 09:04
В продължение на половин час днес /2 юни/ – от 11:00 до 11:30 часа, се проведе национален тест на системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Проверката беше планирана първоначално за 1 април 2026 г., но беше отложена. Сега тестът бе реализиран в цялата страна с цел да се провери работата на всички компоненти на системата и координацията между институциите и мобилните оператори.

По време на теста гражданите получиха специално тестово съобщение на своите мобилни телефони. То беше изпратено чрез предвидения за тази цел тестов канал на системата BG-ALERT.

От МВР уточняват, че получаването на тестовите известия зависи от настройките на мобилното устройство. Потребителите, които желаят да получават подобни съобщения, трябва предварително да се уверят, че тестовият канал е активиран в настройките на телефона им.

BG-ALERT е националната система за разпространение на спешни предупреждения до населението при възникване на бедствия, аварии, опасни метеорологични явления, пожари, наводнения и други извънредни ситуации. Чрез нея компетентните органи могат да изпращат съобщения директно до мобилните устройства на хората в засегнатите райони.

От вътрешното министерство подчертават, че днешното съобщение е единствено с тестова цел и не е свързано с реална опасност. Целта е да се провери готовността на системата и ефективността на комуникацията при евентуални кризисни ситуации.

Гражданите не трябва да предприемат никакви действия след получаването на тестовото известие.

Допълнителна информация за функционирането на системата и настройките на различните мобилни устройства е публикувана на официалната интернет страница на BG-ALERT.

Източник: БТА/Константин Костов    
„Малко е страшно": Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой"

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

Любопитно Преди 8 минути

Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой“. Пред Page Six тя споделя за хищниците в индустрията, липсата на хонорари в известното риалити и защо днес съжалява за някои признания

Васил Михайлов с ново нарушение зад решетките, искат по-тежък режим

Васил Михайлов с ново нарушение зад решетките, искат по-тежък режим

България Преди 10 минути

„Прокурорския син“, е участвал в сбиване в затвора в Бобов дол във вторник сутрин

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Свят Преди 37 минути

Близо година след появата на зловещите слухове за кончината на кеч легендата Хълк Хоган, дъщеря му Брук Хоган разкрива шокиращи детайли. Тя сподели за липса на официални доклади, странни аномалии и неотговорени въпроси, които я измъчват

Новото украинско оръжие „Изравнител" влиза в арсенала на Киев

Новото украинско оръжие „Изравнител“ влиза в арсенала на Киев

Свят Преди 42 минути

Бомбата е съвместима с F-16 и Mirage и може да поразява цели на голяма дистанция

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Любопитно Преди 59 минути

Охранител на поп звездата бе нападнат от 31-годишен мъж, опитал се да разбие вратата на дома ѝ в Холивуд Хилс след седмици на тайно следене

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

България Преди 1 час

Заплашителни имейли са изпратени до учебни заведения в няколко области, включително Пловдив, Ловеч и Разград

Алекс Раева и Весела Бабинова

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Любопитно Преди 1 час

От “Бангаранга” до караоке и настолни игри - две от най-ярките участнички в Сезона-Слънце влизат в светкавичен сблъсък с неочаквани дилеми

Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Свят Преди 1 час

Американският президент отправил гневни ругатни към Нетаняху и настоял Израел да прекрати ударите срещу Ливан

20 000 евро глоба за ВиК дружество за необосновано поскъпване на услуга

КЗП глоби ВиК дружество с 20 000 евро за необосновано поскъпване на услуга

България Преди 1 час

Доналд Тръмп

Спорният фонд на Тръмп за 1,8 милиарда долара е мъртъв - засега

Свят Преди 1 час

Въпреки че Белият дом посочи съдебно решение като причина за спирането, източници разкриват, че администрацията отстъпва заради блокиран имиграционен закон в Конгреса

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия иИзточна Европа

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия и Източна Европа

Свят Преди 1 час

Френските и белгийските власти обединиха сили в разплитането на обира от Лувъра. Арести на заподозрени от Източна Европа загатнаха за схема, при която задигнатите скъпоценности се разпродават нелегално на черния пазар в Антверпен

Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ

Зеленски: Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ

Свят Преди 1 час

Киев твърди, че разполага с доказателства, че отвлечени украински момчета са изпращани на фронта след систематично „превъзпитание“ и насаждане на омраза към родината им

Бил Гейтс призна за над 20 афери

Бил Гейтс признал за над 20 извънбрачни връзки пред служителите си

Свят Преди 1 час

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс е признал пред служители на фондацията си за появили се твърдения за над 20 извънбрачни връзки по време на развода му през 2021 г. Милиардерът разкри детайли за отношения с рускини и контактите си с Джефри Епстийн

Пълна доминация: Дрейк оглави „Билборд" за втора поредна седмица

Любопитно Преди 1 час

Канадският рапър Дрейк закова 14-ия си номер едно хит с парчето „Janice STFU“, докато новата песен на Оливия Родриго направи брутален дебют в топ 5 с близо 20 милиона стриймвания. Големите имена в музиката затягат хватката си над американския ефир

„Мислех, че ще умра": Опитах „детокса" с жабешка отрова, който отнема човешки животи

„Мислех, че ще умра“: Жена разказа ужаса от популярна „лечебна“ церемония с жабешка отрова

Свят Преди 1 час

Какво представлява ритуалът с жабешка отрова, който отнема човешки животи?

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес преминава през емоционален период, след като близнаците ѝ завършиха гимназия. И докато латино дивата плаче заради предстоящото раздели с децата си, феновете забелязаха, че едно от тях вече официално се представя с ново име – Оскар

