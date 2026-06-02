Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Американският президент отправил гневни ругатни към Нетаняху и настоял Израел да прекрати ударите срещу Ливан

2 юни 2026, 12:06
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е нарекъл израелския премиер Бенямин Нетаняху „напълно откачен“ по време на телефонен разговор, изпълнен с ругатни, в който е настоял Израел да прекрати ударите си срещу Ливан.

В понеделник вечерта американският президент казал на Нетаняху, че всички мразят него и страната му, като същевременно го предупредил да не предприема действия, които биха могли да застрашат преговорите с Иран.

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

След напрегнатия разговор Израел е отменил планирани ответни удари срещу крепост на „Хизбула“ в Бейрут и е върнал части, които вече са били на път към ливанската столица, твърди Тръмп.

По-рано Иран заяви, че преустановява мирните преговори, докато Израел не спре бомбардировките срещу Ливан и Газа.

Тръмп обяви, че след „много продуктивни“ разговори с Нетаняху и представители на „Хизбула“ и двете страни са поели ангажимент да намалят бойните действия.

Според информация на Axios обаче по време на разговора Тръмп е нарекъл Нетаняху луд, обвинил го е в неблагодарност и е заявил, че израелският премиер би бил в затвора, ако не е била неговата намеса. Това вероятно е препратка към продължаващото разследване за корупция срещу Нетаняху, което Тръмп нееднократно е призовавал Израел да прекрати.

По-късно американският президент заяви пред ABC News, че очаква през следващата седмица да бъде постигнато споразумение с Иран за удължаване на примирието и за повторното отваряне на Ормузкия проток.

Избухването на Тръмп срещу Нетаняху изглежда е най-острата му реакция досега на фона на нарастващия натиск за постигане на мирно споразумение в региона.

Тръмп предупредил Нетаняху да не атакува Иран

Това не е първият случай, в който американският президент публично демонстрира раздразнение към израелския лидер. През юни миналата година след като Израел и Иран нарушиха примирието, Тръмп заяви:

„По същество имаме две държави, които се бият толкова дълго и толкова ожесточено, че вече не знаят какво, по д*волите, правят.“

Източник: The Telegraph        
Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой".

„Прокурорския син“, е участвал в сбиване в затвора в Бобов дол във вторник сутрин, съобщи правосъдният министър Николай Найденов

Бомбата е съвместима с F-16 и Mirage и може да поразява цели на голяма дистанция

Охранител на поп звездата бе нападнат от 31-годишен мъж, опитал се да разбие вратата на дома ѝ в Холивуд Хилс след седмици на тайно следене

Заплашителни имейли са изпратени до учебни заведения в няколко области, включително Пловдив, Ловеч и Разград

От “Бангаранга” до караоке и настолни игри - две от най-ярките участнички в Сезона-Слънце влизат в светкавичен сблъсък с неочаквани дилеми

Френските и белгийските власти обединиха сили в разплитането на обира от Лувъра. Арести на заподозрени от Източна Европа загатнаха за схема, при която задигнатите скъпоценности се разпродават нелегално на черния пазар в Антверпен

Киев твърди, че разполага с доказателства, че отвлечени украински момчета са изпращани на фронта след систематично „превъзпитание“ и насаждане на омраза към родината им

"Не може да се започне с мерки, свързани с бюджета от най-уязвимите", заяви Деница Сачева

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс е признал пред служители на фондацията си за появили се твърдения за над 20 извънбрачни връзки по време на развода му през 2021 г. Милиардерът разкри детайли за отношения с рускини и контактите си с Джефри Епстийн

Канадският рапър Дрейк закова 14-ия си номер едно хит с парчето „Janice STFU“, докато новата песен на Оливия Родриго направи брутален дебют в топ 5 с близо 20 милиона стриймвания. Големите имена в музиката затягат хватката си над американския ефир

Какво представлява ритуалът с жабешка отрова, който отнема човешки животи?

Дженифър Лопес преминава през емоционален период, след като близнаците ѝ завършиха гимназия. И докато латино дивата плаче заради предстоящото раздели с децата си, феновете забелязаха, че едно от тях вече официално се представя с ново име – Оскар

Едната от субстанциите е била открита в колет от Индия

