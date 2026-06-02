Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е нарекъл израелския премиер Бенямин Нетаняху „напълно откачен“ по време на телефонен разговор, изпълнен с ругатни, в който е настоял Израел да прекрати ударите си срещу Ливан.

В понеделник вечерта американският президент казал на Нетаняху, че всички мразят него и страната му, като същевременно го предупредил да не предприема действия, които биха могли да застрашат преговорите с Иран.

След напрегнатия разговор Израел е отменил планирани ответни удари срещу крепост на „Хизбула“ в Бейрут и е върнал части, които вече са били на път към ливанската столица, твърди Тръмп.

По-рано Иран заяви, че преустановява мирните преговори, докато Израел не спре бомбардировките срещу Ливан и Газа.

Тръмп обяви, че след „много продуктивни“ разговори с Нетаняху и представители на „Хизбула“ и двете страни са поели ангажимент да намалят бойните действия.

Според информация на Axios обаче по време на разговора Тръмп е нарекъл Нетаняху луд, обвинил го е в неблагодарност и е заявил, че израелският премиер би бил в затвора, ако не е била неговата намеса. Това вероятно е препратка към продължаващото разследване за корупция срещу Нетаняху, което Тръмп нееднократно е призовавал Израел да прекрати.

По-късно американският президент заяви пред ABC News, че очаква през следващата седмица да бъде постигнато споразумение с Иран за удължаване на примирието и за повторното отваряне на Ормузкия проток.

Избухването на Тръмп срещу Нетаняху изглежда е най-острата му реакция досега на фона на нарастващия натиск за постигане на мирно споразумение в региона.

Това не е първият случай, в който американският президент публично демонстрира раздразнение към израелския лидер. През юни миналата година след като Израел и Иран нарушиха примирието, Тръмп заяви:

„По същество имаме две държави, които се бият толкова дълго и толкова ожесточено, че вече не знаят какво, по д*волите, правят.“