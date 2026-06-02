Американски военни хеликоптери прелитат над България

А мерикански военни хеликоптери ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре. Машините са от състава на сухопътните войски на Съединените щати и се преместват от Гърция към Румъния.
По време на полетите е предвидено кацане в района на учебния полигон „Ново село“.
Отговорните екипажи ще се придържат към процедурите за намаляване на шума и ще изпълняват полетите по предварително одобрени маршрути.
