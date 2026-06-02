Бил Гейтс признал за над 20 извънбрачни връзки пред служителите си

Б ил Гейтс е разкрил пред служителите си, че по време на напрегнатия бракоразводен процес са изплували твърдения за повече от 20 негови извънбрачни връзки. Това се е случило по време на закрита среща с екипа на фондацията му, съобщава нов доклад.

Според източници на Wall Street Journal, по време на събирането през февруари 70-годишният Гейтс е признал за две свои афери с рускини, споменати в досиетата „Епстийн“. Съоснователят на Microsoft обаче е оставил служителите си в истински шок, когато е разкрил, че в хода на развода му през 2021 г. са се появили обвинения, свързани с над 20 други негови увлечения.

Милиардерът, който беше женен за Мелинда в продължение на 27 години, тогава поднесъл публично своите дълбоки извинения. Въпреки това той категорично е настоявал, че „не е направил нищо незаконно“ по време на срещите си с покойния и осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Макар детайлите около повечето обвинения да остават неясни, Гейтс е признал за интимни отношения с руската състезателка по бридж Мила Антонова, както и с бивша служителка в компанията му за ядрена енергия TerraPower.

Гейтс се запознава с Антонова през 2010 г. на турнир. По-късно рускинята се свързва с Епстийн в търсене на финансова подкрепа за създаването на бридж академия, като впоследствие финансистът плаща таксата ѝ за обучение в училище за софтуерно инженерство.

Другата жена, чиято самоличност не се разкрива публично, е описана от Гейтс като „руски ядрен физик“. Той се запознал с нея покрай бизнес проектите си, след което тя е работила две години в TerraPower, отбелязва Journal. На разтревожените служители по-късно било обяснено, че жената всъщност е работила за компанията майка, което допълнително внесло объркване сред екипа.

Според изтекли имейли от 2013 г. между скандалния финансист и Борис Николич (главен съветник на Гейтс по наука и технологии), Епстийн е разбрал за извънбрачните връзки на милиардера и се е опитал да го изнудва с тази информация.

Кореспонденцията загатва още, че Николич е съдействал на Гейтс при осигуряването на медикаменти, за да се справи с последствията от контактите му с руски момичета. Николич обаче твърди, че имейлите не са писани от името на Гейтс или по негово искане. Говорител на основателя на Microsoft също реагира остро, заявявайки, че твърденията за предполагаемо полово предавано заболяване на милиардера са „абсолютно абсурдни и напълно неверни“.

По време на вътрешната среща Гейтс е потвърдил, че е прекарвал време с Епстийн в Ню Йорк, Германия, Франция и Вашингтон, но е бил категоричен, че никога не е посещавал прословутия частен остров на педофила на Карибите – Литъл Сейнт Джеймс.