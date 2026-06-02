КЗП глоби ВиК дружество с 20 000 евро за необосновано поскъпване на услуга

К омисията за защита на потребителите (КЗП) наложи имуществена санкция в размер на 20 000 евро на ВиК дружество заради необосновано увеличение на цената на услугата „смяна на пломба на водомер“.

Проверката е започнала след подаден потребителски сигнал. Инспекторите са установили, че до 31 декември 2025 г. услугата е струвала 11 лева, а от 1 януари 2026 г. цената ѝ е била повишена на 13,80 евро. Според изчисленията на КЗП това представлява увеличение от близо 145 процента.

В хода на проверката дружеството е предоставило информация за нараснали разходи за труд и материали, включително за възнаграждения на служители и използвани пломби. След анализ на представените данни обаче Комисията е стигнала до извода, че липсват достатъчно доказателства, които да оправдаят толкова значително поскъпване на услугата.

От КЗП подчертават, че законът допуска промяна на цените, когато тя е обоснована от реални икономически фактори. В периода на въвеждане на еврото обаче търговците и доставчиците на услуги са длъжни да се въздържат от необосновано увеличение на цените. При твърдения за по-високи разходи те следва да бъдат подкрепени с конкретни доказателства, а не само с общи обяснения.

Комисията съобщава, че продължава засиления контрол върху цените на услугите в страната. В момента се извършват проверки на всички ВиК дружества с цел установяване на евентуални случаи на необосновано поскъпване след преминаването към еврото.

От регулатора предупреждават, че при констатирани нарушения ще бъдат налагани всички предвидени в закона санкции.